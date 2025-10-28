全民權證／力積電 選逾120天

力積電（6770）第3季營收118.4億元，季增5%、美元營收季增12%，主要受惠記憶體產品出貨增加；每股虧損0.65元。11月起提升代工價格，預期記憶體需求能見度已達2026年上半年。

力積電先進封裝營收貢獻將隨客戶加速導入逐步放量，後續股價是否能再度上攻需觀察邏輯需求回溫速度、轉虧為盈時間點及記憶體市況是否在明年下半年出現反轉。

由於價格上漲及缺貨氛圍挹注，第3季記憶體客戶投片意願轉趨積極，且預期在供給缺口持續下，第4季投片量、代工價格都將往上，這波供需不平衡預期延續到明年上半年。權證券商建議，看好力積電後市股價表現的投資人，建議利用價外10%以內、可操作天期120天以上的商品介入。（中國信託證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）