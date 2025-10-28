快訊

藝術家曲德義驟逝享壽73歲 北藝大追悼：一生始終以教育為志業

美中貿易休戰「撈小魚放大魚」！彭博：沒解決2根本問題 習另有盤算

東北季風+豐沛水氣雙重影響 5縣市慎防致災性強降雨

聽新聞
0:00 / 0:00

京元電、世界 四檔拉風

經濟日報／ 記者徐牧民/台北報導
京元電。 圖／京元電提供
京元電。 圖／京元電提供

台股昨（27）日再創歷史新點位，半導體股表現勁揚，其中京元電子（2449）、世界先進（5347）股價上揚，發行券商建議，對於相關題材個股偏多投資人可買進認購權證，透過槓桿效果擴大獲利空間。

京元電子ASIC CP業務可期，目前下世代平台規格已定、樣品將在第4季陸續送至封測廠，京元電預燒爐包含可因應的功耗、每批次的顆數等都需配合客戶做客製化調整，並發包給代工廠生產，法人認為，比起打造第二供應鏈，讓產品準時推出市場將為客戶首要考量。

且京元電子為因應AI需求，已積極尋求廠房租賃來服務客戶，且後續仍有進一步規劃，也積極配合客戶採取Taiwan+1的政策等。上述因素使京元電子與AI 主要客戶合作仍逐漸加深。此外，法人預期，京元電子既有ASIC design客戶將擴大與公司在CP端合作，主要晶圓製造廠也將朝封測端託管設備，成為2026年強勁動能之一。

法人指出，預期京元電子2025年營收達345億，年增28.7%，其中AI營收占比達35%至40%，毛利率35.5%，稅後純益106億，年增36.5%，每股純益（EPS）8.68元。

世界先進公布自結9月營收51.11億元，創39個月新高，主要受惠於手機、PC等的AI滲透率提升，帶動電源管理產品規格升級，而伺服器的電源管理產品用量以倍數成長。在歐、美、日系IDM走向去中化的趨勢下，與世界先進的合作將持續加深。整體AI對世界先進的營收貢獻今年將達10%。

權證發行商建議，看好相關個股後市的投資人，可選價內外15%以內、有效天期四個月以上的商品介入。

京元電 AI

延伸閱讀

台股高息ETF穩穩賺 多檔標的繳出翻倍報酬率

AES、富世達 四檔馬力強

00918報酬破100％…僅花0056近1/4時間！打破高股息「不會漲」魔咒

日月光、京元電 權證四檔靚

相關新聞

期交所談股期夜盤成果

第64屆世界交易所聯合會（WFE）年會於10月21日至23日假土耳其伊斯坦堡舉行，全球逾百家交易所及結算機構齊聚一堂。臺...

期貨商論壇／美股期 盯消息面

美國9月消費者物價指數（CPI）略低市場預期，強化投資人對於聯準會（Fed）於本周再次降息的預期。分析師認為，最新通膨數...

期貨商論壇／黃金期 攻守兼備

黃金價格今年來上漲達57%，創下多項歷史新高紀錄。然而，近期金價急跌，主要受美元匯率走強、地緣政治緩和及過度槓桿盤退出。...

京元電、世界 四檔拉風

台股昨（27）日再創歷史新點位，半導體股表現勁揚，其中京元電子（2449）、世界先進（5347）股價上揚，發行券商建議，...

原物料ETF 挑逾三個月

美中雙方達成一項初步的貿易協議，再加上川習會即將登場，台股昨（27）日早盤飛躍28,000關卡，盤面上，期街口道瓊銅（0...

全民權證／力積電 選逾120天

力積電（6770）第3季營收118.4億元，季增5%、美元營收季增12%，主要受惠記憶體產品出貨增加；每股虧損0.65元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。