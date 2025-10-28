快訊

藝術家曲德義驟逝享壽73歲 北藝大追悼：一生始終以教育為志業

美中貿易休戰「撈小魚放大魚」！彭博：沒解決2根本問題 習另有盤算

東北季風+豐沛水氣雙重影響 5縣市慎防致災性強降雨

聽新聞
0:00 / 0:00

全民權證／智邦 兩檔有潛利

經濟日報／ 記者徐牧民整理

智邦（2345）第3季受惠美系資料中心ASIC伺服器布建需求，相關產品需求持續快速成長，通用型伺服器與AI伺服器所搭配的高階網路交換器需求也隨之增加。法人指出，智邦第4季營運預期維持高檔，自第3季拉貨需求優於預期後，第4季布建持續，即使季底進入新舊產品轉換期，客戶需求依舊強勁，季衰退幅度有限，上修整體營收預估至695.42億元，較去年同期大幅成長。

在產品組合持續調整下，預估智邦第4季毛利率將走高至18.2%，在未有明顯可預期之業外因素影響下，稅後純益為76.92億元，每股純益（EPS）13.76元，獲利將創歷史次高。

權證發行商建議，可買進價外20%至價內10%、有效天期150天以上的認購權證靈活操作。（永豐金證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

智邦 伺服器

延伸閱讀

外資賣超224億…這檔ETF被賣最多 逆勢收紅的仁寶竟遭大賣逾2.7萬張

外資擴大賣超224億！三大法人調節219億 台股先守5日線

智邦總經理 李訓德升任

網通廠揮軍OCP 秀肌肉

相關新聞

期交所談股期夜盤成果

第64屆世界交易所聯合會（WFE）年會於10月21日至23日假土耳其伊斯坦堡舉行，全球逾百家交易所及結算機構齊聚一堂。臺...

期貨商論壇／美股期 盯消息面

美國9月消費者物價指數（CPI）略低市場預期，強化投資人對於聯準會（Fed）於本周再次降息的預期。分析師認為，最新通膨數...

期貨商論壇／黃金期 攻守兼備

黃金價格今年來上漲達57%，創下多項歷史新高紀錄。然而，近期金價急跌，主要受美元匯率走強、地緣政治緩和及過度槓桿盤退出。...

京元電、世界 四檔拉風

台股昨（27）日再創歷史新點位，半導體股表現勁揚，其中京元電子（2449）、世界先進（5347）股價上揚，發行券商建議，...

原物料ETF 挑逾三個月

美中雙方達成一項初步的貿易協議，再加上川習會即將登場，台股昨（27）日早盤飛躍28,000關卡，盤面上，期街口道瓊銅（0...

全民權證／力積電 選逾120天

力積電（6770）第3季營收118.4億元，季增5%、美元營收季增12%，主要受惠記憶體產品出貨增加；每股虧損0.65元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。