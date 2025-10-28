快訊

期貨商論壇／黃金期 攻守兼備

經濟日報／ 統一期貨提供
黃金示意圖。（路透）

金價格今年來上漲達57%，創下多項歷史新高紀錄。然而，近期金價急跌，主要受美元匯率走強、地緣政治緩和及過度槓桿盤退出。對有基本投資觀念的投資者而言，這場遲來的修正，不僅讓投機性資金出場，也凸顯近期市場情緒與技術層面的新平衡。儘管短期劇烈修正，黃金長線依然具備強大支撐。各國央行近年積極增持黃金，作為美元、美債風險對沖與通膨防禦資產；基金及消費者也將黃金納入資產組合，反映對法定貨幣信心下降與通膨壓力的持續。

面對黃金短線「空頭」、長線「看多」格局，投資人可適度分批布局，除傳統的黃金實體買賣與國際ETF外，台灣期交所也提供黃金期貨交易，讓投資人可即時參與黃金多空行情，也有效提升資金運用效率。（統一期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。

金價 通膨

