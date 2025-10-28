聽新聞
0:00 / 0:00
期貨商論壇／黃金期 攻守兼備
黃金價格今年來上漲達57%，創下多項歷史新高紀錄。然而，近期金價急跌，主要受美元匯率走強、地緣政治緩和及過度槓桿盤退出。對有基本投資觀念的投資者而言，這場遲來的修正，不僅讓投機性資金出場，也凸顯近期市場情緒與技術層面的新平衡。儘管短期劇烈修正，黃金長線依然具備強大支撐。各國央行近年積極增持黃金，作為美元、美債風險對沖與通膨防禦資產；基金及消費者也將黃金納入資產組合，反映對法定貨幣信心下降與通膨壓力的持續。
面對黃金短線「空頭」、長線「看多」格局，投資人可適度分批布局，除傳統的黃金實體買賣與國際ETF外，台灣期交所也提供黃金期貨交易，讓投資人可即時參與黃金多空行情，也有效提升資金運用效率。（統一期貨提供）
期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言