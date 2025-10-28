期貨商論壇／美股期 盯消息面

美國9月消費者物價指數（CPI）略低市場預期，強化投資人對於聯準會（Fed）於本周再次降息的預期。分析師認為，最新通膨數據支持Fed在今年年內剩餘兩次會議的降息動作，並延續至明年，也為結束量化緊縮提供明確訊號。

美國政府關門期間，經濟數據發布真空，市場缺乏判斷美國經濟前景的充分資訊，延宕多日的9月CPI如即時雨，適時舒緩投資人在股市位階居於高檔的緊張情緒。外媒傳出美政府關門，無相關人力調查下，10月CPI可能無法如期公布，將成為史上首次，七大科技股的未來營運展望勢必成為投資人推敲經濟前景的重點。後續觀察投資人在股市高檔是否追價意願不足，若盤勢轉為橫盤多日，仍需耐心等待消息面塵埃落定；投資人可透過相關美國期貨進行多空操作。