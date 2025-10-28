快訊

多所學校十月還在徵老師…史上最嚴重師資荒 新國安危機

落實分級醫療…沒有轉診單直接跑醫學中心 明年恐需1200元

今晨新北石門19°C！北部大雨 東北季風一波波周五低溫再探1字頭

期貨商論壇／美股期 盯消息面

經濟日報／ 凱基期貨提供
美股示意圖。 路透
美股示意圖。 路透

美國9月消費者物價指數（CPI）略低市場預期，強化投資人對於聯準會（Fed）於本周再次降息的預期。分析師認為，最新通膨數據支持Fed在今年年內剩餘兩次會議的降息動作，並延續至明年，也為結束量化緊縮提供明確訊號。

美國政府關門期間，經濟數據發布真空，市場缺乏判斷美國經濟前景的充分資訊，延宕多日的9月CPI如即時雨，適時舒緩投資人在股市位階居於高檔的緊張情緒。外媒傳出美政府關門，無相關人力調查下，10月CPI可能無法如期公布，將成為史上首次，七大科技股的未來營運展望勢必成為投資人推敲經濟前景的重點。後續觀察投資人在股市高檔是否追價意願不足，若盤勢轉為橫盤多日，仍需耐心等待消息面塵埃落定；投資人可透過相關美國期貨進行多空操作。

美國經濟 消費者物價指數

延伸閱讀

英國記者曾批以色列種族滅絕 遭美拘留撤銷簽證

拜登稱美國陷「黑暗的日子」 籲民眾勿因川普退縮

美軍機連環墜海引關注！南華早報：美國在南海行動2原因「達到極限」

IMF示警：美國債務五年內超越義大利和希臘 財政惡化居已開發國之首

相關新聞

期貨商論壇／美股期 盯消息面

美國9月消費者物價指數（CPI）略低市場預期，強化投資人對於聯準會（Fed）於本周再次降息的預期。分析師認為，最新通膨數...

期貨商論壇／黃金期 攻守兼備

黃金價格今年來上漲達57%，創下多項歷史新高紀錄。然而，近期金價急跌，主要受美元匯率走強、地緣政治緩和及過度槓桿盤退出。...

京元電、世界 四檔拉風

台股昨（27）日再創歷史新點位，半導體股表現勁揚，其中京元電子（2449）、世界先進（5347）股價上揚，發行券商建議，...

原物料ETF 挑逾三個月

美中雙方達成一項初步的貿易協議，再加上川習會即將登場，台股昨（27）日早盤飛躍28,000關卡，盤面上，期街口道瓊銅（0...

全民權證／力積電 選逾120天

力積電（6770）第3季營收118.4億元，季增5%、美元營收季增12%，主要受惠記憶體產品出貨增加；每股虧損0.65元...

全民權證／國巨 押價內外5%

國巨*（2327）9月合併營收116.81億元，創新高，月增8.6%、年增12.2%。展望後市，法人認為，隨Al機櫃由4...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。