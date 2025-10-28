期交所談股期夜盤成果

第64屆世界交易所聯合會（WFE）年會於10月21日至23日假土耳其伊斯坦堡舉行，全球逾百家交易所及結算機構齊聚一堂。臺灣期貨交易所由董事長吳自心率團出席，並獲邀以「個股期貨夜盤交易鏈結全球市場」為題，於年會向所有會員分享國內期貨市場穩健創新推動市場發展的成果，廣獲國際關注。

期交所以2024年1月上線的「個股期貨納入夜盤交易」為主軸，展現以半導體產業為核心的期貨市場生態系布局。此生態系涵蓋台積電、聯電等個股期貨，我國臺灣半導體30與電子期貨、美國費城半導體與那斯達克100期貨等指數期貨，形成橫跨主要時區、連結亞洲與美國市場的全天候商品網絡，提供全球投資人即時避險與價格發現工具，充分體現我國市場高度國際化與制度創新能量。

自個股期貨納入夜盤以來，外資交易占比已逾五成，顯示我國期貨市場具備高度國際化與流動性，為打造亞洲資產管理中心注入實質助力。期交所同時積極完善交易與風險管理機制，推動教育訓練與多元風險警示，展現兼顧創新與市場穩定的發展模式。

WFE為促進會員間交流，今年特別邀請各會員分享交易所市場基礎設施創新案例。期交所以本案獲選，受邀於年會向所有會員分享經驗，展示期交所在強化市場韌性與推動國際連結方面的創新實績。

除分享創新案例外，期交所團隊亦積極參與各場專題座談，與全球交易所就全天候市場基礎設施、風險管理與交易人保護、人工智慧應用，以及期貨商品於資產管理之運用等議題進行交流，藉此汲取國際經驗並分享我國市場發展成果。

未來期交所將持續秉持穩健務實的精神，精進商品設計與市場制度，持續完善市場基礎環境，朝向亞太區重要期貨商品交易中心的目標邁進，為協助臺灣邁向亞洲資產管理中心貢獻力量。