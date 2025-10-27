期交所WFE年會展現創新力 夜盤個股期貨打造全球半導體交易生態系

快訊

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

第64屆世界交易所聯合會（World Federation of Exchanges, WFE）年會於2025年10月21日至23日假土耳其伊斯坦堡舉行，全球逾百家交易所及結算機構齊聚一堂。臺灣期貨交易所期交所）由董事長吳自心率團出席，並獲邀以「個股期貨夜盤交易鏈結全球市場」為題，於年會向所有會員分享我國期貨市場穩健創新推動市場發展的成果，廣獲國際關注。

期交所以2024年1月上線的「個股期貨納入夜盤交易」為主軸，展現以半導體產業為核心的期貨市場生態系布局。此生態系涵蓋台積電（2330）、聯電（2303）等個股期貨，我國臺灣半導體30與電子期貨、美國費城半導體與那斯達克100期貨等指數期貨，形成橫跨主要時區、連結亞洲與美國市場的全天候商品網絡，提供全球投資人即時避險與價格發現工具，充分體現我國市場高度國際化與制度創新能量。

自個股期貨納入夜盤以來，市場反應熱烈，外資交易占比已逾五成，顯示我國期貨市場具備高度國際化與流動性，為我國打造亞洲資產管理中心注入實質助力。期交所同時積極完善交易與風險管理機制，推動教育訓練與多元風險警示，展現兼顧創新與市場穩定的發展模式。

除分享創新案例外，期交所團隊亦積極參與各場專題座談，與全球交易所領袖就全天候市場基礎設施、風險管理與交易人保護、人工智慧應用，以及期貨商品於資產管理之運用等議題進行交流，藉此汲取國際經驗並分享我國市場發展成果。

