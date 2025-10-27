11月電子期漲 金融期跌

台北股市今天上漲461.37點，收27993.63點。11月電子期收1688.95點，上漲51.5點，正價差16.29點；11月金融期收2251.6點，下跌0.4點，正價差11.01點。

11月電子期以1688.95點作收，上漲51.5點，成交577口。12月電子期以1683.2點作收，上漲44.8點，成交1口。

電子現貨以1672.66點作收，上漲37.6點；11月電子期貨與現貨相較，正價差16.29點。

11月金融期以2251.6點作收，下跌0.4點，成交384口。12月金融期以2277點作收，上漲22.6點，成交2口。

金融現貨以2240.59點作收，下跌9.51點；11月金融期貨與現貨相較，正價差11.01點。實際收盤價以期交所公告為準。