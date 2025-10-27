11月台股期指漲669點

快訊

中央社／ 台北27日電

台北股市今天終場漲461.37點，收27993.63點。11月台指期以28225點作收，上漲669點，與現貨相較，正價差231.37點。

台灣期貨交易所為近2個月指數期貨契約訂定開盤參考價為，11月期貨27556點、12月期貨27559點。

台股今天終場漲461.37點，收27993.63點，成交金額新台幣5480.51億元。

11月台指期貨以28225點作收，漲669點，成交6萬891口；12月期貨以28228點作收，漲669點，成交981口。實際收盤價格以期交所公告為準。

