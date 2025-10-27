美中談判緩和 台指期大漲669點、率先站上2萬8千大關
美中談判緩和，台指期27日勁揚，開盤以28,284點開出，盤中走高，終場收在28,225點，上漲669點，漲幅2.43%，率先站上2萬8千大關。
另外，台積電期收1,490元，上漲40元，電子期上漲3.15%，中型100期貨上漲1.83%。
美國股市在企業財報亮眼及通膨數據溫和的激勵之下，三大指數再創新高。下周將迎接科技巨人財報、聯準會（Fed）政策決議，以及攸關市場接下來走向的川習會。道瓊工業指數周五首度突破47,000點，周線上漲2.2%。那斯達克綜合指數和標普500指數也分別上漲0.8%和1.2%，連續二周收漲。
台指期淨部位方面，三大法人上周五淨空單增加2,240口至2,699口，其中外資淨空單增加3,551口至25,586口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單增加1,633口至3,497口。
