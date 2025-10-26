國喬、台化 聚焦長天期

外資上周各買超國喬（1312）約2,800張與台化（1326）約萬張，股價也由低檔向上走揚；權證發行商表示，大盤在高檔之際，可挑價內且長天期相關認購權證短線操作。

瑞銀投行中國經濟學家張寧表示，中共四中全會公告顯示，新五年規劃強調改善民生，突出未來五年改善人民生活品質這一戰略目標。公告未明確提及備受關注的「反內捲」行動，不過其或被納入「建設全國統一大市場」及「營造統一公平競爭環境」的範疇內。

大陸石化業近年面對產能過剩壓力，計劃全面調控該產業，據了解，相關措施最快第4季推出。據擬議方案，營運超過20年的石化裝置將被要求改造，約占大陸全國四成產能。同時新規鼓勵工廠向精細化學品轉型，而非持續擴張已過剩的大宗材料化工品。

國喬9月營收21.1億元，月增67.7%、年增75.9%。國喬積極推動產品高值化轉型，包含因應能源轉型需求，推出應用於電動車電池外殼的耐熱級ABS材料。國內與工研院合作，參與經濟部產發署產業提升競爭力布局海外市場計畫，開發機能型聚醯胺材料與下游產業鏈結盟推廣至東南亞市場。國喬相關權證包括國喬國泰53購01、國喬永豐54購02。

台化第3季營收695.7億元，季減5.4%，年減19.9%，營業虧損收斂至1.9億元；業外方面，轉投資台塑化獲利貢獻提升，加上匯兌利益及股利收入挹注，每股純益提升至0.3元。第3季營益率大幅提升，反映美國關稅政策底定，市場擔憂減緩，且原料價格趨穩，客戶維持剛性需求採購，台化產品組合優化，去庫存調產能，降低存貨損失以改善獲利。台化相關權證有台化國泰53購01、台化元大52購07。