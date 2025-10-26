AES、富世達 四檔馬力強

台股再創新高價，盤面上以題材個股為主，其中AES-KY（6781）、富世達（6805）股價上揚，發行券商建議，對於相關題材個股偏多投資人可買進相關權證，透過槓桿效果擴大獲利空間。

AES-KY方面，BBU仍是今年下半年至2026年的主要營收與獲利推手；公司預期，今年下半年至明年BBU營收增幅超越LEV，主要來自AI需求成長。法人預估，今年BBU營收年增90%至100%、LEV營收則持平表現，全年BBU營收比重將達70%至75%，優於去年的57%。

法人預期，AWS將持續為BBU營收成長的主要動能，由於AWS的Teton 2與Meta Minerva AI伺服器機櫃皆將BBU納入標準機櫃設計，電源與BBU等相關供應鏈廠商將受惠，預期AES-KY應為其中之一，因此正向看待2026年BBU營收成長，估今年每股純益為38.6元，年增52%，明年達51.6元。

富世達隨AI運算需求提升，伺服器架構正朝更高效能與散熱需求發展。目前出貨GB200、300 QD模組與GB300 NVQD03，預期未來有望切入Vera Rubincompute tray的QD，今年第4季有望出貨ASIC伺服器機櫃UQD、2026年量產，加上數家CSP的新專案，預期ASIC伺服器是2026年另一動能。

富世達第4季受惠折疊機新品將上市，再加上伺服器貢獻，營運將來到全年高峰。法人表示，2026年T2 MAX、T3開始導入水冷，有望在明年上半年開始貢獻，明年下半年即將發表的Rubin系列，快接頭用量增加，也將挹注營運動能。

權證發行商建議，看好相關個股後市的投資人，可選價內外20%以內、逾90天的商品介入。