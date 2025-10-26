快訊

美中經貿談判為「川習會」建立正面架構 川普：樂觀以對

AES、富世達 四檔馬力強

經濟日報／ 記者徐牧民／台北報導

台股再創新高價，盤面上以題材個股為主，其中AES-KY（6781）、富世達（6805）股價上揚，發行券商建議，對於相關題材個股偏多投資人可買進相關權證，透過槓桿效果擴大獲利空間。

AES-KY方面，BBU仍是今年下半年至2026年的主要營收與獲利推手；公司預期，今年下半年至明年BBU營收增幅超越LEV，主要來自AI需求成長。法人預估，今年BBU營收年增90%至100%、LEV營收則持平表現，全年BBU營收比重將達70%至75%，優於去年的57%。

法人預期，AWS將持續為BBU營收成長的主要動能，由於AWS的Teton 2與Meta Minerva AI伺服器機櫃皆將BBU納入標準機櫃設計，電源與BBU等相關供應鏈廠商將受惠，預期AES-KY應為其中之一，因此正向看待2026年BBU營收成長，估今年每股純益為38.6元，年增52%，明年達51.6元。

富世達隨AI運算需求提升，伺服器架構正朝更高效能與散熱需求發展。目前出貨GB200、300 QD模組與GB300 NVQD03，預期未來有望切入Vera Rubincompute tray的QD，今年第4季有望出貨ASIC伺服器機櫃UQD、2026年量產，加上數家CSP的新專案，預期ASIC伺服器是2026年另一動能。

富世達第4季受惠折疊機新品將上市，再加上伺服器貢獻，營運將來到全年高峰。法人表示，2026年T2 MAX、T3開始導入水冷，有望在明年上半年開始貢獻，明年下半年即將發表的Rubin系列，快接頭用量增加，也將挹注營運動能。

權證發行商建議，看好相關個股後市的投資人，可選價內外20%以內、逾90天的商品介入。

營收 伺服器 富世達

延伸閱讀

全民權證／光寶科 選逾120天

英特爾逆襲A 晶片銷量 推晶片混搭

全民權證／光寶科 兩檔閃金光

神達、緯穎 四檔有看頭

相關新聞

台指期 偏多架構不變

台股上周四（23日）因連假效應影響，指數低檔震盪，終場下跌116點、收在27,532點，但在連假期間，道瓊、那斯達克、標普...

期貨商論壇／信昌電期 題材多

信昌電（6173）為具備陶瓷粉末、晶片電容與電阻自製能力的被動元件廠，產品涵蓋AI伺服器、電動車與5G基地臺等高階電子應...

期貨商論壇／鴻海期 動能轉強

鴻海（2317）為全球電子製造服務（EMS）產業的龍頭，主導智慧機、伺服器、消費電子、電動車及AI設備等多元產品的代工與...

南亞科、華邦電 認購夯

國際政經不確定性增加，台股23日出現連假效應，終場跌116點收27,532點。發行券商指出，看好記憶體族群後市表現的投資...

AES、富世達 四檔馬力強

台股再創新高價，盤面上以題材個股為主，其中AES-KY（6781）、富世達（6805）股價上揚，發行券商建議，對於相關題...

國喬、台化 聚焦長天期

外資上周各買超國喬（1312）約2,800張與台化（1326）約萬張，股價也由低檔向上走揚；權證發行商表示，大盤在高檔之...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。