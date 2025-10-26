南亞科、華邦電 認購夯

國際政經不確定性增加，台股23日出現連假效應，終場跌116點收27,532點。發行券商指出，看好記憶體族群後市表現的投資人可以留意南亞科（2408）、華邦電（2344）等相關權證的布局機會。

市調機構看好2026年資料中心的基礎建設將持續擴張，而且成長動能由AI伺服器擴大到傳統伺服器，主要動能來自AI需求已由訓練為主，擴散至AI推論與AI代理。過去兩年AI訓練階段推升對高頻寬記憶體（HBM）需求的快速成長；而隨後的AI代理階段將開始對傳統server DRAM產生強勁的需求。

法人預期，在未來數年HBM與大容量DDR5的位元需求將持續高速成長，且因產能及資本支出排擠效應而使其他領域的DRAM產品也出現供不應求的局面。

依現有的能見度，法人指出，華邦電的記憶體產品線已全面進入價格上升趨勢，而華邦電主要經營的DDR4／3產品價格漲勢盡頭最快可能落在2026年第4季至2027年第1季之間，預料2026年上半年價格料仍持續走高，並在下半年維持高檔。

南亞科2025年營運受惠於DRAM漲勢與DDR5放量，由虧轉盈、營運轉強，以第4季營運展望來說，因應AI需求強勁而排擠非AI應用市場，以及原廠降低DDR4／LPDDR4等投入，陸續轉向HBM與DDR5等各類因素，伴隨公司各類利基型產品定價逐步追趕現貨價下，ASP將有望持續上修。

展望2026年，法人認為，伴隨年DRAM產業將進入新一波上行周期，DDR5與HBM需求持續強勁，DDR4整體漲勢動能明確，南亞科由於現有產能持續滿載，營運將聚焦於穩健成長與技術升級。

權證發行商建議，看好南亞科、華邦電可買進價內外15%以內、距到期日90天以上的相關認購權證，但宜設好停利停損。