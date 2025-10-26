全民權證／聖暉 瞄準逾120天

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍整理

聖暉*（5536）9月營收39億元，月增15.8%、年增28.7%；單月營收、第3季營收、累計前三季營收皆創新高。地緣政治因素推動全球供應鏈加速多點布局，台灣、美國及東南亞地區的建廠需求強勁。

聖暉憑藉在地化經驗、跨國專案實績及完整的工程技術基礎，深化與全球大廠的策略合作關係，並積極探索綠色節能工程與新興產業應用領域。因美國關稅疑慮，聖暉預計2025年底於美國設立子公司，目前已有多家客戶，包含美系與台系廠商，2026／2027 年美國營收占比可望提升。

投資人可利用價平至價外15%以內、可操作天期120天以上的商品介入，透過靈活操作放大槓桿利潤。（群益金鼎證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

營收 美國 聖暉

