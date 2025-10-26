快訊

美中經貿談判為「川習會」建立正面架構 川普：樂觀以對

全民權證／緯創 挑價內外20%

經濟日報／ 記者徐牧民整理

緯創（3231）9月合併營收達2,034億元，月增18%、年增110%，法人表示，受惠於AI伺服器量產使整體營運動能出現強勁成長。

法人指出，緯創AI伺服器出貨量成長將延續至第4季，AI系統組裝的良率將提升，並將帶動下半年獲利成長。

展望2026年，預期緯創GB300機櫃出貨量達1.1萬至1.2萬櫃，且是唯一的L10供應商。增長動能來自美系客戶需求。基於2026年L10伺服器機櫃營收年增一倍以上，加上甲骨文伺服器新訂單由緯穎負責組裝，整年訂單動能穩健，法人上修緯創2026年預估每股純益11.59元。

投資人可買進價內外20%、距到期日90天以上認購權證。（凱基證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

伺服器 緯創 AI

延伸閱讀

高球／曾雅妮淚崩奪緯創高球賽金盃 結束11年冠軍荒

PC換機潮引爆供應鏈進補 帶旺華碩、宏碁、廣達等營運

高球／台灣唯一歐巡共證總獎金百萬美元 緯創女子賽本周揚昇球場登場

台股大多頭不變！直雲看好鴻海「還有一大段」：緯創、廣達...老AI就是未來

相關新聞

台指期 偏多架構不變

台股上周四（23日）因連假效應影響，指數低檔震盪，終場下跌116點、收在27,532點，但在連假期間，道瓊、那斯達克、標普...

期貨商論壇／信昌電期 題材多

信昌電（6173）為具備陶瓷粉末、晶片電容與電阻自製能力的被動元件廠，產品涵蓋AI伺服器、電動車與5G基地臺等高階電子應...

期貨商論壇／鴻海期 動能轉強

鴻海（2317）為全球電子製造服務（EMS）產業的龍頭，主導智慧機、伺服器、消費電子、電動車及AI設備等多元產品的代工與...

南亞科、華邦電 認購夯

國際政經不確定性增加，台股23日出現連假效應，終場跌116點收27,532點。發行券商指出，看好記憶體族群後市表現的投資...

AES、富世達 四檔馬力強

台股再創新高價，盤面上以題材個股為主，其中AES-KY（6781）、富世達（6805）股價上揚，發行券商建議，對於相關題...

國喬、台化 聚焦長天期

外資上周各買超國喬（1312）約2,800張與台化（1326）約萬張，股價也由低檔向上走揚；權證發行商表示，大盤在高檔之...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。