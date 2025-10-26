全民權證／緯創 挑價內外20%
緯創（3231）9月合併營收達2,034億元，月增18%、年增110%，法人表示，受惠於AI伺服器量產使整體營運動能出現強勁成長。
法人指出，緯創AI伺服器出貨量成長將延續至第4季，AI系統組裝的良率將提升，並將帶動下半年獲利成長。
展望2026年，預期緯創GB300機櫃出貨量達1.1萬至1.2萬櫃，且是唯一的L10供應商。增長動能來自美系客戶需求。基於2026年L10伺服器機櫃營收年增一倍以上，加上甲骨文伺服器新訂單由緯穎負責組裝，整年訂單動能穩健，法人上修緯創2026年預估每股純益11.59元。
投資人可買進價內外20%、距到期日90天以上認購權證。（凱基證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
