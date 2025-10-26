全民權證／期街口布蘭特正2 靚

美國公布針對俄羅斯的制裁措施、美國總統川普將在APEC峰會與中國大陸國家主席習近平會面，激勵期街口布蘭特正2（00715L）表現。

美國財政部發表聲明，將俄羅斯兩大石油公司俄羅斯石油與盧克石油列入制裁黑名單，引發投資人對供應將收緊的預期，加以過去一周美國原油與成品油庫存均下降，美國能源資訊局數據顯示，截至10月17日，美國商業原油庫存減少96萬桶、汽油庫存減少215萬桶、蒸餾油庫存減少148萬桶等，推升油價自5月以來低點反彈。

投資人可買進價內外15%以內、距到期日90天以上的認購權證，參與這波偏多行情。（元大證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）