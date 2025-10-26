快訊

美中經貿談判為「川習會」建立正面架構 川普：樂觀以對

期貨商論壇／鴻海期 動能轉強

經濟日報／ 記者周克威整理

鴻海（2317）為全球電子製造服務（EMS）產業的龍頭，主導智慧機、伺服器、消費電子、電動車及AI設備等多元產品的代工與組裝。近年來，積極戰略轉型，從單純的代工業務邁向高附加價值的設計、製造與服務整合，尤其在高階AI伺服器、電動車、半導體等新興領域確立核心供應商地位。

受益全球AI浪潮強勁推動，及與NVIDIA的長期深度合作，鴻海今年營收表現亮眼，伺服器業務的年增長率已突破50%，占集團總營收比重升至15%以上。今年9月鴻海營收8,370.6億元，創下歷史單月營收紀錄，主要歸功AI伺服器機櫃出貨動能的顯著增強；累計今年前三季，營收總額已達5.4兆元，年增16.2%，同樣刷新了歷史同期最高紀錄。

隨輝達最新的GB200、GB300系列AI伺服器逐步進入大量出貨階段，鴻海第4季的AI伺服器機櫃出貨將持續衝高。國際投行最新報告亦高度認可鴻海的轉型成果，指出已成功從傳統的「零組件組裝商」升級為AI生態系統與高階電子產品的核心供應夥伴。

技術面看，鴻海股價近日以帶量長紅K的方式突破前高234.5元，意味去年7月以來的所有買入投資人皆已獲利，更強烈暗示市場對鴻海在AI趨勢下的集團轉型充滿信心，也預示股價後市，投資人可利用鴻海期做相關操作。（台新期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。

鴻海 AI 伺服器

延伸閱讀

市值狂飆股扮攻堅要角 華邦電、鴻海等上漲動能不墜

夏普電動車後年搶進日本 鴻海概念車將亮相

保時捷上季虧11億美元 反映電動車轉型放緩、美提高關稅、在陸銷售不佳影響

鴻海（2317）外資喊400非不可能？杜金龍：台積電EPS若180元股價3000也合理

相關新聞

台指期 偏多架構不變

台股上周四（23日）因連假效應影響，指數低檔震盪，終場下跌116點、收在27,532點，但在連假期間，道瓊、那斯達克、標普...

期貨商論壇／信昌電期 題材多

信昌電（6173）為具備陶瓷粉末、晶片電容與電阻自製能力的被動元件廠，產品涵蓋AI伺服器、電動車與5G基地臺等高階電子應...

期貨商論壇／鴻海期 動能轉強

鴻海（2317）為全球電子製造服務（EMS）產業的龍頭，主導智慧機、伺服器、消費電子、電動車及AI設備等多元產品的代工與...

南亞科、華邦電 認購夯

國際政經不確定性增加，台股23日出現連假效應，終場跌116點收27,532點。發行券商指出，看好記憶體族群後市表現的投資...

AES、富世達 四檔馬力強

台股再創新高價，盤面上以題材個股為主，其中AES-KY（6781）、富世達（6805）股價上揚，發行券商建議，對於相關題...

國喬、台化 聚焦長天期

外資上周各買超國喬（1312）約2,800張與台化（1326）約萬張，股價也由低檔向上走揚；權證發行商表示，大盤在高檔之...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。