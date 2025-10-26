期貨商論壇／鴻海期 動能轉強

鴻海（2317）為全球電子製造服務（EMS）產業的龍頭，主導智慧機、伺服器、消費電子、電動車及AI設備等多元產品的代工與組裝。近年來，積極戰略轉型，從單純的代工業務邁向高附加價值的設計、製造與服務整合，尤其在高階AI伺服器、電動車、半導體等新興領域確立核心供應商地位。

受益全球AI浪潮強勁推動，及與NVIDIA的長期深度合作，鴻海今年營收表現亮眼，伺服器業務的年增長率已突破50%，占集團總營收比重升至15%以上。今年9月鴻海營收8,370.6億元，創下歷史單月營收紀錄，主要歸功AI伺服器機櫃出貨動能的顯著增強；累計今年前三季，營收總額已達5.4兆元，年增16.2%，同樣刷新了歷史同期最高紀錄。

隨輝達最新的GB200、GB300系列AI伺服器逐步進入大量出貨階段，鴻海第4季的AI伺服器機櫃出貨將持續衝高。國際投行最新報告亦高度認可鴻海的轉型成果，指出已成功從傳統的「零組件組裝商」升級為AI生態系統與高階電子產品的核心供應夥伴。

技術面看，鴻海股價近日以帶量長紅K的方式突破前高234.5元，意味去年7月以來的所有買入投資人皆已獲利，更強烈暗示市場對鴻海在AI趨勢下的集團轉型充滿信心，也預示股價後市，投資人可利用鴻海期做相關操作。（台新期貨提供）

