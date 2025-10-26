期貨商論壇／信昌電期 題材多

快訊

經濟日報／ 記者周克威整理

信昌電（6173）為具備陶瓷粉末、晶片電容與電阻自製能力的被動元件廠，產品涵蓋AI伺服器、電動車與5G基地臺等高階電子應用。隨AI浪潮推升高容值MLCC需求，公司具備材料與製程整合優勢，成為新一輪產業成長的重要受益者。

法人指出，AI伺服器相較傳統伺服器對MLCC用量大幅提升，平均用量從2,000顆躍升至逾2萬顆，成長近十倍，且高容值、高溫耐壓等規格占比高達六成。信昌電擁有完整材料開發能力，並在集團資源挹注下，積極切入AI伺服器新架構所需的HVDC（高壓直流）、大功率電源模組應用，未來供應鏈地位可望進一步鞏固。

信昌電9月營收3.4億元，雖較8月衰退4.8%，但較去年同期成長6.6%，累計前九月營收為31.06億元，年增10.4%，展現穩健成長動能。展望後市，隨AI伺服器滲透率提升、車用與5G應用擴展，帶動高階MLCC需求快速成長，法人預期供需結構將持續吃緊，全球MLCC龍頭村田製作所也預期AI應用將使MLCC需求將年增一倍。

信昌電今年業績拚成長雙位數百分比，AI伺服器為今年主要成長動能，預估相關業績占比可到4%至6%。信昌電將受惠於規格提升與單價走升的雙重紅利，在新一輪AI電子供應鏈中扮演更關鍵角色，投資人可以透過信昌電期貨伺機布局。（兆豐期貨提供）

