快訊

美中經貿談判為「川習會」建立正面架構 川普：樂觀以對

台指期 偏多架構不變

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股上周四（23日）因連假效應影響，指數低檔震盪，終場下跌116點、收在27,532點，但在連假期間，道瓊、那斯達克、標普等美股創新高中，期貨商表示，目前台指期仍維持多頭排列，加上美股在連假期間反彈，顯示多方架構沒有遭到破壞，因此在跌破重要支撐月線以前，整體偏多架構不變。

期貨市場方面，上周四台指期下跌152點、至27,556點，正價差為23.74點，台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1,608口至3,614口，其中外資淨空單減少1,788口至24,307口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單減少1,567口至6,064口。

上周四外資現貨賣超、期貨淨空單縮減，股期雙市操作不同調；自營商選擇權淨部位，目前略以買賣權作布局。近月選擇權籌碼呈現保守，賣權OI小於買權OI差距為3,000餘口，買權賣權OI總量依舊相當；周選擇權方面，買權賣權OI增量相去不遠，目前選擇權多空仍皆無表態。

永豐期貨指出，上周四選擇權未平倉量部分，10月第四周周五結算的大量區買權OI落在28,000點，賣權最大OI落在27,000點，月買權最大OI落在30,000點，月賣權最大OI落在20,000點。

整體來說，台股在連假期間，道瓊、那斯達克、標普三大指數創歷史新高，費城半導體指數大漲逾4%下，指數有機會重新挑戰28K整數關卡；短線可留意電子權值與政策受惠族群，中期仍以「降息確立＋中美緩和」作為主要多頭邏輯，震盪期間反而提供低接契機。

群益期貨表示，外資上周四期現貨保守布局，自營商選擇權呈現保守；技術面上，台股形成壓縮三角收斂，目前隨美股反彈，短線若隨量能放大、將有望走出明顯波動趨勢。元富期貨認為，台指期上周四開低震盪。目前指數維仍持多頭排列，加上美股在連假期間反彈，顯示多方架構沒有遭到破壞，因此在跌破重要支撐月線以前，整體偏多架構不變。

期貨 選擇權 台指期

延伸閱讀

油市吸金！台指期夜盤開高殺低 一度衝至27,697點

連假前台指期休息 下跌152點收27,556點

連假效應短多下車 台指期夜盤一度下跌153點

台指期 偏多架構不變

相關新聞

台指期 偏多架構不變

台股上周四（23日）因連假效應影響，指數低檔震盪，終場下跌116點、收在27,532點，但在連假期間，道瓊、那斯達克、標普...

期貨商論壇／信昌電期 題材多

信昌電（6173）為具備陶瓷粉末、晶片電容與電阻自製能力的被動元件廠，產品涵蓋AI伺服器、電動車與5G基地臺等高階電子應...

期貨商論壇／鴻海期 動能轉強

鴻海（2317）為全球電子製造服務（EMS）產業的龍頭，主導智慧機、伺服器、消費電子、電動車及AI設備等多元產品的代工與...

南亞科、華邦電 認購夯

國際政經不確定性增加，台股23日出現連假效應，終場跌116點收27,532點。發行券商指出，看好記憶體族群後市表現的投資...

AES、富世達 四檔馬力強

台股再創新高價，盤面上以題材個股為主，其中AES-KY（6781）、富世達（6805）股價上揚，發行券商建議，對於相關題...

國喬、台化 聚焦長天期

外資上周各買超國喬（1312）約2,800張與台化（1326）約萬張，股價也由低檔向上走揚；權證發行商表示，大盤在高檔之...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。