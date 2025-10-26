台指期 偏多架構不變

台股上周四（23日）因連假效應影響，指數低檔震盪，終場下跌116點、收在27,532點，但在連假期間，道瓊、那斯達克、標普等美股創新高中，期貨商表示，目前台指期仍維持多頭排列，加上美股在連假期間反彈，顯示多方架構沒有遭到破壞，因此在跌破重要支撐月線以前，整體偏多架構不變。

期貨市場方面，上周四台指期下跌152點、至27,556點，正價差為23.74點，台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1,608口至3,614口，其中外資淨空單減少1,788口至24,307口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單減少1,567口至6,064口。

上周四外資現貨賣超、期貨淨空單縮減，股期雙市操作不同調；自營商選擇權淨部位，目前略以買賣權作布局。近月選擇權籌碼呈現保守，賣權OI小於買權OI差距為3,000餘口，買權賣權OI總量依舊相當；周選擇權方面，買權賣權OI增量相去不遠，目前選擇權多空仍皆無表態。

永豐期貨指出，上周四選擇權未平倉量部分，10月第四周周五結算的大量區買權OI落在28,000點，賣權最大OI落在27,000點，月買權最大OI落在30,000點，月賣權最大OI落在20,000點。

整體來說，台股在連假期間，道瓊、那斯達克、標普三大指數創歷史新高，費城半導體指數大漲逾4%下，指數有機會重新挑戰28K整數關卡；短線可留意電子權值與政策受惠族群，中期仍以「降息確立＋中美緩和」作為主要多頭邏輯，震盪期間反而提供低接契機。

群益期貨表示，外資上周四期現貨保守布局，自營商選擇權呈現保守；技術面上，台股形成壓縮三角收斂，目前隨美股反彈，短線若隨量能放大、將有望走出明顯波動趨勢。元富期貨認為，台指期上周四開低震盪。目前指數維仍持多頭排列，加上美股在連假期間反彈，顯示多方架構沒有遭到破壞，因此在跌破重要支撐月線以前，整體偏多架構不變。