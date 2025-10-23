油市吸金！台指期夜盤開高殺低 一度衝至27,697點

台指期夜盤23日開盤後，在節前賣壓逐步消化後，以27,620點、上漲64點開出後，一路上衝至27,697點、大漲141點，一片大好情勢，卻在國際原油價格揚，油市吸金，那斯達克、標普電子盤由紅翻黑拖累中，在晚間8點30分左右，夜盤指數在27,540點、約下跌16點遊走，呈開高殺低走勢。

美國宣布制裁俄羅斯最大的兩家石油企業，激勵國際油價大漲，紐約輕原油大漲逾5%、布蘭特原油勁揚近5%，WTI西德州原油也反彈逾2.5%中，道瓊電子盤走弱下跌約百點，那斯達克、標普由紅翻黑，美元指數、黃金、比特幣、美國十年期公債殖利率也同步反彈中，台指期跟隨美股電子盤，表現弱勢。

其中，台積電（2330）在夜盤交易8點30分時，在1,455元，上漲5元附近遊走，電子期下跌0.2%，半導體期大跌1.4%，中型100期貨指數下跌近0.1%。

台股23日盤面各類股漲跌互見，指數終場下跌116點，收27,532點，其中，外資現貨賣超239.4億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單減少1,788口至24,307口；投信賣超12.2億元，自營商買超2.5億元，三大法合計賣超249.1億元。

市場專家建議，就技術面來說，23日台股價跌量縮，所幸連假前賣壓不重，技術面得以收斂跌幅力守10日線，9月以來波段上漲創高慣性並未改變，因此，後市仍有機會向28,000點大關挑戰，即使短線小幅跌破10日線，但只要守住10月17日黑K低點27,302點，短多就能維持優勢。