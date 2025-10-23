快訊

NBA／震撼彈！拓荒者教頭畢拉普斯與熱火球員 傳因涉非法賭遭逮捕

桃園倉庫大火動員百餘消防救援 晚間尋獲失聯網拍夫妻均罹難

普發現金怎登記入帳？官網上線了「11月5日預登記」 眉角看過來

油市吸金！台指期夜盤開高殺低 一度衝至27,697點

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
台指期夜盤23日開盤後，在節前賣壓逐步消化後，以27,620點、上漲64點開出後，一路上衝至27,697點、大漲141點，後呈現開高殺低走勢。聯合報系資料照／記者曾原信攝影
台指期夜盤23日開盤後，在節前賣壓逐步消化後，以27,620點、上漲64點開出後，一路上衝至27,697點、大漲141點，後呈現開高殺低走勢。聯合報系資料照／記者曾原信攝影

台指期夜盤23日開盤後，在節前賣壓逐步消化後，以27,620點、上漲64點開出後，一路上衝至27,697點、大漲141點，一片大好情勢，卻在國際原油價格揚，油市吸金，那斯達克、標普電子盤由紅翻黑拖累中，在晚間8點30分左右，夜盤指數在27,540點、約下跌16點遊走，呈開高殺低走勢。

美國宣布制裁俄羅斯最大的兩家石油企業，激勵國際油價大漲，紐約輕原油大漲逾5%、布蘭特原油勁揚近5%，WTI西德州原油也反彈逾2.5%中，道瓊電子盤走弱下跌約百點，那斯達克、標普由紅翻黑，美元指數、黃金、比特幣、美國十年期公債殖利率也同步反彈中，台指期跟隨美股電子盤，表現弱勢。

其中，台積電（2330）在夜盤交易8點30分時，在1,455元，上漲5元附近遊走，電子期下跌0.2%，半導體期大跌1.4%，中型100期貨指數下跌近0.1%。

台股23日盤面各類股漲跌互見，指數終場下跌116點，收27,532點，其中，外資現貨賣超239.4億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單減少1,788口至24,307口；投信賣超12.2億元，自營商買超2.5億元，三大法合計賣超249.1億元。

市場專家建議，就技術面來說，23日台股價跌量縮，所幸連假前賣壓不重，技術面得以收斂跌幅力守10日線，9月以來波段上漲創高慣性並未改變，因此，後市仍有機會向28,000點大關挑戰，即使短線小幅跌破10日線，但只要守住10月17日黑K低點27,302點，短多就能維持優勢。

台指期 原油價格

延伸閱讀

連假前台指期休息 下跌152點收27,556點

連假效應短多下車 台指期夜盤一度下跌153點

台指期 偏多架構不變

美股電子盤黑翻紅 台指期夜盤向上衝

相關新聞

油市吸金！台指期夜盤開高殺低 一度衝至27,697點

台指期夜盤23日開盤後，在節前賣壓逐步消化後，以27,620點、上漲64點開出後，一路上衝至27,697點、大漲141點...

連假前台指期休息 下跌152點收27,556點

台指期23日拉回，開盤以27,385點開出，盤中低檔震盪，終場收在27,556點，下跌152點，跌幅0.55%。

個股選擇權周契約將登場

臺灣期貨交易所繼臺指選擇權周契約後，將推出個股選擇權周契約，將每周到期機制由指數延伸至個股，聚焦公司財報、法說會、產品發...

期貨商論壇／永續期 靈活布局

美國政府10月1日起停擺，已進入第三周，為近七年來首次，亦為史上第三長，若超過40天，將突破2018～2019年因美墨邊...

多檔保證金調整

臺灣期貨交易所公告調整臺股、小型臺指、客製化小型臺指、微型臺指、電子、小型電子、富櫃200、東證、澳幣兌美元、歐元兌美元...

期貨商論壇／匯率期 避險利器

當地緣政治、經濟衰退風險出現時，資金往往流向美元及美元計價資產，使美元短期走強。近期美元指數的走勢取決於結構性因素，包括...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。