群益期貨推廣Cboe SPX、VIX選擇權 交易熱度迅速飆升

為協助投資人掌握更多元的國際交易機會，群益期貨於10月正式上架美國Cboe交易所的指數選擇權商品，包含全球知名的SPX指數選擇權及VIX指數選擇權。自10月上線以來，交易表現亮眼，第二周整體成交量即較首週成長14倍，顯示市場對Cboe商品的高度關注與積極參與。

群益期貨董事長賈中道表示，Cboe商品以流動性高、透明度佳著稱，尤其是SPX指數選擇權，更是全球投資人進行美股投資交易避險與策略操作的重要工具。以目前全球衍生性商品與S&P 500指數掛鉤的的三大主流產品來看，包括SPX指數選擇權、SPY ETF選擇權、E-mini期貨選擇權，其中SPX指數選擇權至第3季，成交市值已達74%的市占，獨占同類商品鰲頭。

尤其本次群益期貨領先市場同業，率先推出SPX每日到期選擇權，提供台灣投資人更好的流動性及更豐富的商品選擇，深獲交易人的好評及青睞。

同時，群益期貨同步與韓國金融數據技術公司MDX合作，導入Cboe選擇權商品的行情支援，以提供穩定且即時的市場行情，讓投資人隨時掌握市場變化。

在操作面上，SPX日到期選擇權可作為布局美股大盤的有效工具，投資人可運用其高流動性特性進行避險或波段策略，搭配投資市場可靈活調整整體部位風險；而VIX選擇權則能反映市場波動預期，常用於在市場不確定性升高時進行避險，或在波動率回落時創造收益機會。

群益期貨提醒，投資人可依自身風險屬性與市場判斷，選擇合適的策略工具，達到資金運用的靈活與效率。

展望未來，群益期貨將持續深化與國際交易所的合作，強化商品應用與市場教育，協助投資人拓展全球投資視野，掌握國際市場脈動。