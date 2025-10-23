群益期貨推廣Cboe SPX、VIX選擇權 交易熱度迅速飆升

為協助投資人掌握更多元的國際交易機會，群益期貨於10月正式上架美國 Cboe 交易所的指數選擇權商品，包含全球知名的 SPX指數選擇權及VIX指數選擇權。自10月上線以來，交易表現亮眼，第二周整體成交量即較首周成長14倍，顯示市場對 Cboe 商品的高度關注與積極參與。

群益期貨董事長賈中道表示：「Cboe 商品以流動性高、透明度佳著稱，尤其是 SPX指數選擇權，更是全球投資人進行美股投資交易避險與策略操作的重要工具」。以目前全球衍生性商品與S&P 500 指數掛鉤的的三大主流產品來看，包括SPX 指數選擇權、SPY ETF 選擇權、E-mini 期貨選擇權，其中SPX 指數選擇權至2025年第3季，成交市值已達74%的市占，獨占同類商品鰲頭。尤其本次群益期貨領先市場同業，率先推出SPX每日到期選擇權，提供台灣投資人更好的流動性及更豐富的商品選擇，深獲交易人的好評及青睞。

同時，群益期貨同步與韓國金融數據技術公司 MDX 合作，導入 Cboe 選擇權商品的行情支援，以提供穩定且即時的市場行情，讓投資人隨時掌握市場變化。MDX 首席商務長宋旼璂( Minki Song )表示：「此次首次進軍台灣市場，MDX 選擇與市場指標業者群益期貨合作，結合雙方在技術與市場經驗上的優勢，推動國際衍生性商品在地化發展。我們期望透過這次合作，為台灣市場帶來更高品質的金融數據服務，並深化與亞太地區夥伴的合作，持續實踐『跨越市場，連結世界』的品牌精神。」

在操作面上，SPX 日到期選擇權可作為布局美股大盤的有效工具，投資人可運用其高流動性特性進行避險或波段策略，搭配投資市場可靈活調整整體部位風險；而 VIX 選擇權則能反映市場波動預期，常用於在市場不確定性升高時進行避險，或在波動率回落時創造收益機會。群益期貨提醒，投資人可依自身風險屬性與市場判斷，選擇合適的策略工具，達到資金運用的靈活與效率。

為鼓勵更多投資人認識並實際交易 Cboe 商品，群益期貨推出一系列「人機對決」行銷活動，只要動用Cboe 新上架的SPX指數選擇權及VIX指數選擇權商品，即可獲得200元禮券獎勵；新開戶客戶完成任一筆交易，最高則可獲600元獎勵，吸引新戶與活躍戶共同參與，有效帶動市場交易活絡。

群益期貨總經理毛振華也提到：「活動推廣以來，不僅新開戶人數明顯成長，更有效提升 Cboe 商品成交量。許多投資人從觀望轉為實際操作，展現高度參與意願。我們將持續推廣 Cboe 商品交易教育與獎勵活動，讓更多人能運用 SPX、VIX 等商品進行靈活布局，強化全球市場投資實力。」

展望未來，群益期貨將持續深化與國際交易所的合作，強化商品應用與市場教育，協助投資人拓展全球投資視野，掌握國際市場脈動。