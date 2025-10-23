連假前台指期休息 下跌152點收27,556點

台指期23日拉回，開盤以27,385點開出，盤中低檔震盪，終場收在27,556點，下跌152點，跌幅0.55%。

另外，台積電期收1,450元，下跌15元，電子期下跌0.7%，中型100期貨下跌0.76%。

美股昨日小跌，道瓊工業指數下跌334.33點，跌幅0.7%，報465,90.41點；標普500指數跌35.95點，跌幅0.5%，報6,699.40點；那斯達克綜合指數尾盤收復部分失地，但終場仍下跌213.27點，跌幅0.9%，報22,740.40點。

台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加3,202口至5,222口，其中外資淨空單增加2,813口至26,095口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加7,585口至7,631口。

法人表示，從結構面觀察，台積電籌碼雖仍穩定，但短線漲幅已大，使得整體權值股動能暫時鈍化，而中小型股成為資金避風港與短線熱點，呈現輪動非撤退的格局。預期指數在上攻兩萬八千點前，仍需經過籌碼沉澱與短線融資降溫，待市場浮動籌碼清洗完畢後，主力才有條件再度推動行情創高。本波回檔屬於技術性與籌碼面的必要調整，未改變多頭主趨勢，但時間換取空間的修正過程不可少，另外明日開始將有連續假期，須留意假期前避險賣壓。