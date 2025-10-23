快訊

強茂、貿聯 押寶長天期

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導
強茂董事長方敏清。聯合報系資料照
強茂（2481）、 貿聯-KY（3665）近期交易熱絡，股價波動加大；權證發行商表示，標的股價波動大時，可以相關權證短線操作，以小部位資金試探股價走向，但避免權證時間價值流失過快，可挑長天期權證較佳。

近期全球前三大功率半導體廠安世半導體 （Nexperia）面臨大陸的出口限制令，將導致安世半導體無法直接出貨給大陸客戶，可能會造成供需吃緊。強茂與安世半導體產品線有重疊，而且大陸營收占比高，可望受惠轉單效應，非車用部分將最先發酵，第4季即可貢獻營運，明年首季則有車用相關小訊號半導體元件接棒挹注業績。

強茂產品的AI應用占比於2024年約1.5%，預期今年將成長至3%，明年也呈成長，產品平均毛利率優於車用；強茂也成功切入雲端服務供應商（CSP）ASIC伺服器供應鏈，目前供應二極體，預估今年底有望供應MOSFET給CSP的ASIC伺服器。

貿聯在OCP大會展示，224 Gbps／lane的Co-Packaged Copper (CPC)、1.6 Tbps高速互連解決方案、PCIe Gen6內部互連、OCP規範電源方案、以及多光纖共封裝光學互連技術等；同時NVIDIA在800 VDC電源解決方案的供應商名單中。主要美系客戶持續拓展CSP客戶，對貿聯更是正面解讀。

亞系券商上修貿聯-KY的2025至2027年每股純益（EPS）至42.3、60及74元。

貿聯HPC部門在明年仍是成長最大領域，受惠AEC價量齊揚、GB系列持續出貨及ASIC AI Server陸續放量出貨；SPE方面，預期明年重啟成長動能，因半導體設備子系統（EDS／FDS）外包趨勢帶動成長及外包趨勢正從單純零組件逐步轉向系統整合層級。

看好強茂、 貿聯-KY後市的投資人，可挑選價內外10%以內、有效天期四個月以上的權證介入。

