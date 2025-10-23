快訊

全民權證／國巨 挑價內外10%

經濟日報／ 記者何佩儒整理

國巨*（2327）因完成公開收購芝浦電子以擴展感測器業務，法人看好除透過整合資源擴大營運規模、提升國際競爭力，近來在AI伺服器的強勁需求下，被動元件需求提升，帶動國巨股價表現亮眼。

稍早國巨甫收購茂達普通股，藉此整合IC晶片與被動元件，此次收購芝浦，預料可促進芝浦技術領先地位、提升芝浦在日本的生產能力和設備，並透過國巨全球通路經銷商平台與客戶基礎，擴大芝浦的客戶覆蓋範圍。法人表示，受惠AI伺服器需求成長，尤其在高溫應用場景，帶動高階積層陶瓷電容平均售價上揚，有助國巨營運。

看好國巨的投資人可布局價內外10%左右，150天期以上權證，靈活操作參與行情。（台新證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

國巨 伺服器

