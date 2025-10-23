全民權證／八方雲集 兩檔靚

八方雲集（2753）下半年及2006年台灣核心業務將維持穩健營收成長動能，美國門市展店加速將推動營運轉盈，並支撐公司利潤率進一步擴張。

美國據點今年第3季營收年增13%，高於上半年10%，預期第4季的年增率將加速至29%，主要受惠新增三家門市。目前美國門市營益率約10%，維持年底加州營運達損益兩平的目標。12月德州將開幕首家門市，明年進軍亞利桑那州，對美國業務的長期利潤率展望具正面助益。台灣八方雲集與梁社漢排骨第3季兩品牌共新開設九家門市，驅動台灣營收季增1.3%、年增7.4%。

權證券商建議，看好八方雲集後市股價表現的投資人，建議利用價內外20%以內、可操作天期120天以上的商品介入。（凱基證券提供）

