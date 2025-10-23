全民權證／光寶科 選逾120天

光寶科（2301）的AI電源有望持續成長，市場看好在GB300部分，供應鏈確認前期客戶仍使用5.5KW PSU產品，主要因為規格相較成熟。此外，由於機櫃空間有限，GB機櫃BBU滲透率仍相對較低，未來隨著Power Rack產品開出，滲透率有望顯著提升。

光寶科的BBU產線在第3季投產，產能持續開出，主要應用於A客戶的ASIC機櫃；PowerRack部分，第4季出貨54V 500KW的樣機產品給A客戶，預估一櫃Power Rack可供二台Trainium3使用；高壓電源機櫃部分，預期明年下半年會開始出貨400V產品，2027年有望出貨800V產品，將持續帶動長期營運成長。

看好光寶科後市的投資人，建議利用價內外10%內、可操作天期四個月以上權證介入。（元大證券提供）

