連假效應短多下車 台指期夜盤一度下跌153點

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
三天連假，促使短多下車下，台指期一度下殺至27,555點、下跌153點才回穩，在晚間9點左右，夜盤指數在27,620點、約下跌89點遊走。中央社
三天連假，促使短多下車下，台指期一度下殺至27,555點、下跌153點才回穩，在晚間9點左右，夜盤指數在27,620點、約下跌89點遊走。中央社

台指期夜盤22日開盤後，在國際股市平穩，道瓊等美股電子盤小漲小跌中，雖以27,732點、上漲24點開出後，一路反彈至27,738點，但三天連假，促使短多下車下，一度下殺至27,555點、下跌153點才回穩，在晚間9點左右，夜盤指數在27,620點、約下跌89點遊走。

美國總統川普指出，美中會在月底APEC峰會上達成貿易共識、但美中元首未必碰面中，中國大陸外交部也回應表示，兩國元首保持密切的溝通與交往下，美股電子盤走勢平穩，道瓊與那斯達克電子盤小跌，跌幅都在0.2%以內，標普電子盤則小紅，另外，國際油價持續上漲、黃金與比特幣、乙太幣持續走弱，美元指數反彈站回99大關。

其中，台積電（2330）在夜盤交易9點時，在1,460元，下跌5元附近遊走，電子期下跌0.3%，半導體期下跌近0.3%，中型100期貨指數下跌0.X%。

台股22日盤面各類股漲跌互見，指數終場下跌103點，收27,648點，其中，外資現貨賣超224億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單增加2,813口至26,095口；投信賣超22.9億元，自營商買超27.5億元，三大法合計賣超219.5億元。

市場專家建議，就技術面來說，22日台股早盤開低跌破短期5日均線，隨後跌勢收斂回到5日均線附近整理，終場收紅K棒，成交金額萎縮，呈現創高後拉回的價穩量縮整理格局，由於9月以來，10日均線在回檔過程中皆能力守，下檔10日均線沒有失守前，台股多頭格局不變。

