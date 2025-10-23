期貨商論壇／匯率期 避險利器

當地緣政治、經濟衰退風險出現時，資金往往流向美元及美元計價資產，使美元短期走強。近期美元指數的走勢取決於結構性因素，包括美元儲備貨幣地位、全球資金流向變化、其他經濟體與貨幣的崛起。

就近期觀察，若美國在未來數年能維持經濟領先、維持利率優勢、政治財政穩定，美元或可重拾上行機會，但若美國增長持續放緩、貨幣政策轉寬鬆、財政風險上升、且去美元化趨勢加速，美元可能進入一段結構性弱勢期。

美元指數目前處於一個關鍵分水嶺，過去強勢累積的動能已逐漸消退，而未來走勢將受制於經濟基本面、貨幣政策、全球資金流向與市場情緒。以技術面來看，美元指數近期呈現反彈震盪格局，收復短中期均線、以及98大關之後在高檔做震盪，而季線維持向上走升，可望帶來支撐力道。

美元指數由六大貨幣所組成，分別是歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典幣、瑞士法郎，投資人若持有日圓及美元商品，建議投資人可利用台灣期交所發行的美元兌日圓匯率期貨來作為避險工具。

