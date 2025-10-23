快訊

期貨商論壇／永續期 靈活布局

經濟日報／ 記者周克威整理
永續能源示意圖。聯合報系資料照

美國政府10月1日起停擺，已進入第三周，為近七年來首次，亦為史上第三長，若超過40天，將突破2018～2019年因美墨邊境圍牆經費爭議導致的34天的政府關門歷史紀錄。相較以往平均不超過二周，此次僵局罕見，凸顯兩黨博弈加劇。

雙方政黨均將醫保補貼，視為關鍵且難以妥協的議題。不過，白宮首席經濟顧問Kevin Hassett表示政府關門有望在本周結束，但若國會民主黨持續拒絕妥協，川普政府將考慮採取「更強硬手段」促成協議。

聯準會主席鮑爾發表談話，可能在未來幾個月停止縮表，部分指標顯示流動性正在趨緊，不希望再減少市場流動性。原先降息搭配低速縮表操作方式，近期殖利率就曾經跌破4%關卡，若聯準會確實在今年會議停止量化緊縮，市場寬鬆情緒降進一部放大。

在鮑爾釋出寬鬆訊號，以及美國政府高機率本周正常運作的情況下，股市新一波動能依舊可期，投資人可利用永續期貨參與市場行情。

期交所的臺灣永續期貨屬於小型契約，交易門檻低，主要追蹤臺灣永續指數，該指數由永續表現較佳的上市櫃公司組成，與加權指數相關性高，資金運用也更為靈活。但須注意的是留意風險，做好資金管控。（永豐期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。

