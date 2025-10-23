聽新聞
0:00 / 0:00
期貨商論壇／永續期 靈活布局
美國政府10月1日起停擺，已進入第三周，為近七年來首次，亦為史上第三長，若超過40天，將突破2018～2019年因美墨邊境圍牆經費爭議導致的34天的政府關門歷史紀錄。相較以往平均不超過二周，此次僵局罕見，凸顯兩黨博弈加劇。
雙方政黨均將醫保補貼，視為關鍵且難以妥協的議題。不過，白宮首席經濟顧問Kevin Hassett表示政府關門有望在本周結束，但若國會民主黨持續拒絕妥協，川普政府將考慮採取「更強硬手段」促成協議。
聯準會主席鮑爾發表談話，可能在未來幾個月停止縮表，部分指標顯示流動性正在趨緊，不希望再減少市場流動性。原先降息搭配低速縮表操作方式，近期殖利率就曾經跌破4%關卡，若聯準會確實在今年會議停止量化緊縮，市場寬鬆情緒降進一部放大。
在鮑爾釋出寬鬆訊號，以及美國政府高機率本周正常運作的情況下，股市新一波動能依舊可期，投資人可利用永續期貨參與市場行情。
期交所的臺灣永續期貨屬於小型契約，交易門檻低，主要追蹤臺灣永續指數，該指數由永續表現較佳的上市櫃公司組成，與加權指數相關性高，資金運用也更為靈活。但須注意的是留意風險，做好資金管控。（永豐期貨提供）
期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言