快訊

人道大國的形象轉彎？瑞典減少國際援助的利弊

輝達進駐北士科…新光人壽今登3大報頭版廣告：化解僵局 成就國家公益

非洲豬瘟拉警報！全台豬肉禁宰5天 高雄老字號魯肉飯率先宣布店休

聽新聞
0:00 / 0:00

個股選擇權周契約將登場

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
期交所。期交所／提供
期交所。期交所／提供

臺灣期貨交易所繼臺指選擇權契約後，將推出個股選擇權周契約，將每周到期機制由指數延伸至個股，聚焦公司財報、法說會、產品發表、除權息等個股事件的風險管理需求，提供投資人更完整且精準的短天期避險與策略操作工具，相關規劃及規章修正業經主管機關核准。

期交所表示，個股選擇權周契約掛牌方式與現行臺指選擇權周契約（周三到期）相同，每周三掛牌次二周的周三到期契約，因每月第三個周三為月契約到期日，因此，第一個周三不掛牌周契約。

除到期日外，契約規格、交易與結算制度均與現行個股選擇權相同，每口代表2,000股，交易時間為8時45分至13時45分（到期日至13時30分），最後結算價為到期日現貨收盤前60分鐘內的個股平均價，到期採現金結算。遇標的個股除權息時皆會進行契約調整，標的將包含約當現金及股票股利。

個股選擇權周契約的履約價格序列規定同現行近月契約，履約價格至少涵蓋標的開盤參考價的上下15%，另為提供高價股更多序列選擇，針對履約價格1,000元至2,000元者，周契約及近月契約的履約價格間距將縮小為20元，例如台積電（2330）開盤參考價為1,450元，當日台積電選擇權周契約履約價格序列為1,220、1,240…1,660、1,680，至少共24個履約價格可供交易。

首波將挑選股票期貨及現貨交易活絡、具市場需求，且公司治理評鑑達一定等級的個股為標的，原則掛牌五檔個股選擇權周契約，後續視市場發展逐步擴充。

契約 個股 選擇權

延伸閱讀

期交所調整台指期等17種期貨契約與選擇權保證金

期交所推出個股選擇權周契約 周周到期精準掌握事件行情

期交所調高臺股等期貨保證金

台股震盪收盤下跌103點收27,648點 台積電收1,460下跌20元

相關新聞

連假效應短多下車 台指期夜盤一度下跌153點

台指期夜盤22日開盤後，在國際股市平穩，道瓊等美股電子盤小漲小跌中，雖以27,732點、上漲24點開出後，一路反彈至27...

個股選擇權周契約將登場

臺灣期貨交易所繼臺指選擇權周契約後，將推出個股選擇權周契約，將每周到期機制由指數延伸至個股，聚焦公司財報、法說會、產品發...

期貨商論壇／永續期 靈活布局

美國政府10月1日起停擺，已進入第三周，為近七年來首次，亦為史上第三長，若超過40天，將突破2018～2019年因美墨邊...

多檔保證金調整

臺灣期貨交易所公告調整臺股、小型臺指、客製化小型臺指、微型臺指、電子、小型電子、富櫃200、東證、澳幣兌美元、歐元兌美元...

期貨商論壇／匯率期 避險利器

當地緣政治、經濟衰退風險出現時，資金往往流向美元及美元計價資產，使美元短期走強。近期美元指數的走勢取決於結構性因素，包括...

強茂、貿聯 押寶長天期

強茂（2481）、 貿聯-KY（3665）近期交易熱絡，股價波動加大；權證發行商表示，標的股價波動大時，可以相關權證短線...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。