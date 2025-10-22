期交所調整台指期等17種期貨契約與選擇權保證金

臺灣期貨交易所10月22日公告調整臺股期貨契約(TX)、小型臺指期貨契約(MTX)、客製化小型臺指期貨契約(MXFFX)、微型臺指期貨契約(TMF)、電子期貨契約(TE)、小型電子期貨契約(ZEF)、富櫃200期貨契約(G2F)、東證期貨契約(TJF)、澳幣兌美元期貨契約(XAF)、歐元兌美元期貨契約(XEF)、黃金期貨契約(GDF)、臺幣黃金期貨契約(TGF)、元大台灣50ETF期貨契約(NYF)、小型元大台灣50ETF期貨契約(SRF及SR1)、臺指選擇權契約(TXO)、電子選擇權契約(TEO)及元大台灣50ETF選擇權契約(NYO)的期貨契約保證金及選擇權契約風險保證金(A值)、風險保證金最低值(B值)、混合部位風險保證金(C值)所有月份保證金金額，並自2025年10月23日一般交易時段結束後起實施。

期交所提醒期貨交易人，期貨交易為保證金交易，須隨時關切自身未沖銷部位的風險，了解保證金風險涵蓋程度，並注意與期貨商約定的風險控管措施，交易人應提高風險意識，多加注意帳戶部位及權益數可能變化，適時繳存充裕之保證金，較能避免市場價格劇烈波動產生虧損超過自身可承擔能力的情事發生，以維護自身交易安全。