期交所調高臺股等期貨保證金
臺灣期貨交易所公告調整臺股、小型臺指、客製化小型臺指、微型臺指、電子、小型電子、富櫃200、東證、澳幣兌美元、歐元兌美元、黃金、臺幣黃金、元大台灣50ETF 、小型元大台灣50ETF等期貨契約，及臺指、電子及元大台灣50ETF等選擇權契約的期貨契約保證金，並自23日一般交易時段結束後起實施。
期交所提醒期貨交易人，期貨交易為保證金交易，須隨時關切自身未沖銷部位的風險，瞭解保證金風險涵蓋程度，並注意與期貨商約定的風險控管措施，交易人應提高風險意識，多加注意帳戶部位及權益數可能變化，適時繳存充裕之保證金，較能避免市場價格劇烈波動產生之虧損超過自身可承擔能力的情事發生，以維護自身交易安全。
