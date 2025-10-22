11月電子期跌 金融期漲

蘋果新機iPhone17銷售量加溫帶動股價勁揚，蘋果也發表搭載新一代M5晶片的產品，包含14吋的MacBook Pro、iPad Pro 11吋和13吋及Apple Vision Pro，相關供應鏈的台廠有望受惠，尤其股性較活潑的PCB族群最被關注，投資人可留意蘋概股相關權證布局時機。

2025-10-22 01:21