11月電子期跌 金融期漲

中央社／ 台北22日電

台北股市今天下跌103.5點，收27648.91點。11月電子期收1648.7點，下跌12.5點，正價差4.21點；11月金融期收2257.2點，上漲11.6點，正價差7.75點。

11月電子期以1648.7點作收，下跌12.5點，成交926口。12月電子期以1643點作收，下跌17.8點，成交1口。

電子現貨以1644.49點作收，下跌11.35點；11月電子期貨與現貨相較，正價差4.21點。

11月金融期以2257.2點作收，上漲11.6點，成交206口。

金融現貨以2249.45點作收，上漲8.02點；11月金融期貨與現貨相較，正價差7.75點。實際收盤價以期交所公告為準。

