聯茂績優 挑逾90天

台股昨（21）日持續上攻，雖然漲點有收斂，終場上漲0.23%或63點，收27,752點，仍再度改寫新高，盤面上，聯茂（6213）等蘋果供應鏈領軍上漲。發行券商指出，看好蘋概股後市表現的投資人可以留意相關權證的布局機會。

銅箔基板（CCL）大廠聯茂9月營收27.64億元，月增8.4%，並且較去年同期成長0.5%；前三季營收241.82億元，年增11.4%。

法人認為，雖然部分終端需求如消費電子等因關稅因素已於第2季提前拉貨，不過，短期隨AI PC需求浮現、M6以下CCL（包含M6）與客戶協調漲價以反應年初以來成本上漲壓力，且GB300副板需求開始浮現，預期第4季營收有機會交出季成長的表現。

聯茂指出，旗下M6、M7、M8等級相關Low Dk（低介電質）高頻高速低耗損材料持續放量，並獲多家AI GPU／ASIC加速卡終端客戶採用，挹注營運。

聯茂昨日股價重返百元之上，單日上漲1.93%或1.9元，收上100.5元。

展望後市，法人認為，中長期來說，隨著AI技術在資料中心及邊緣運算設備的快速擴展，高性能運算需求持續推動IC載板與CCL技術的研發與升級，整體而言，在AI PCB規格及效能需求持續發展下，預期PCB、CCL及其核心材料的升級發展將是重點。

權證發行商建議，看好聯茂後市股價表現的投資人，可挑選價內外5%以內、距到期日90天以上的相關認購權證介入，但宜靈活操作並設好停利停損。