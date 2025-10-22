欣興、南電 四檔拉風

快訊

經濟日報／ 記者徐牧民／台北報導
欣興董事長曾子章。 聯合報系資料照
蘋果因iPhone17銷售加溫，加上新產品陸續推出，相關供應鏈的台廠有望受惠，其中，ABF三雄中的欣興（3037）、南電（8046）受到市場買盤的青睞，近期股價表現強勢，相關權證可以伺機布局。

ABF原預期在明年下半年高階AI需求帶動供需吃緊下，上半年就將展開漲勢，然而在缺布效應下，T-glass的ABF載板今年第3季微漲，10月醞釀將上漲5%，漲價效應由明年上半年提前至本季啟動，法人並預期明年第1季起，將以每季2%以上漲幅展開。

欣興9月營收135.43億元，改寫單月新高，月增11.6％、年增43.23％；前三季營收1,037.99億元，年增40.27％，續創同期新高。欣興2026年營運較今年樂觀，隨著AI新應用與營收占比拉升，預期高階ABF載板產能2026年恐供不應求。

欣興同時是GPU伺服器用HDI板的主要供應商，隨著製程技術成熟與學習曲線優化，生產良率持續提升，毛利率表現有望進一步改善，為中長期營運增添動能。

南電方面，BT載板受惠DDR4需求強勁、上游原料緊缺之態勢可望延續至明年上半年，有利南電逐季以漲價方式優化BT毛利率，且高階ABFUTR持續提升、低階ABF也有受惠缺料漲價的機會，營運具有想像空間。

展望後市，法人認為，T-glass供應緊張情況恐延續至2026年上半年，加上AI與800G等高階應用需求續增，載板價格上行趨勢明確，南電全年營收可望年增逾25%，營運展望維持正向。

權證發行商建議，看好相關個股後市的投資人，可選價內外20%以內、距到期日逾90天的商品介入。

ABF 營收

美股電子盤黑翻紅 台指期夜盤向上衝

台指期夜盤21日開盤後，在美中緊張關係趨於和緩，道瓊等美股電子盤由黑翻紅下，雖以27,826點、下跌5點開出後，一路走跌...

台指期 偏多架構不變

台指期昨（21）日呈開高震盪格局，盤中一度大漲超過200點，突破28,000點大關，終場上漲53點收27,833點，與現...

二檔保證金調高

臺灣期貨交易所於今（22）日調高華邦電期貨契約（FZF）及金居期貨契約（PQF）所有月份保證金適用比例為現行所屬級距適用...

期貨商論壇／黃金期 長線樂觀

金價上周飆升突破每盎司4,300美元關口，創下歷史新高，推動這波漲勢的主因包括最早的地緣政治緊張升級、美中貿易摩擦加劇、...

期貨商論壇／南亞科期 後市俏

南亞科（2408）受惠DRAM價格上漲與出貨量增加，提早獲利並成功扭轉連續11季的虧損局面，第3季稅後淨利15.63億元...

台光電、台燿 認購夯

蘋果新機iPhone17銷售量加溫帶動股價勁揚，蘋果也發表搭載新一代M5晶片的產品，包含14吋的MacBook Pro、iPad Pro 11吋和13吋及Apple Vision Pro，相關供應鏈的台廠有望受惠，尤其股性較活潑的PCB族群最被關注，投資人可留意蘋概股相關權證布局時機。

