欣興、南電 四檔拉風

蘋果因iPhone17銷售加溫，加上新產品陸續推出，相關供應鏈的台廠有望受惠，其中，ABF三雄中的欣興（3037）、南電（8046）受到市場買盤的青睞，近期股價表現強勢，相關權證可以伺機布局。

ABF原預期在明年下半年高階AI需求帶動供需吃緊下，上半年就將展開漲勢，然而在缺布效應下，T-glass的ABF載板今年第3季微漲，10月醞釀將上漲5%，漲價效應由明年上半年提前至本季啟動，法人並預期明年第1季起，將以每季2%以上漲幅展開。

欣興9月營收135.43億元，改寫單月新高，月增11.6％、年增43.23％；前三季營收1,037.99億元，年增40.27％，續創同期新高。欣興2026年營運較今年樂觀，隨著AI新應用與營收占比拉升，預期高階ABF載板產能2026年恐供不應求。

欣興同時是GPU伺服器用HDI板的主要供應商，隨著製程技術成熟與學習曲線優化，生產良率持續提升，毛利率表現有望進一步改善，為中長期營運增添動能。

南電方面，BT載板受惠DDR4需求強勁、上游原料緊缺之態勢可望延續至明年上半年，有利南電逐季以漲價方式優化BT毛利率，且高階ABFUTR持續提升、低階ABF也有受惠缺料漲價的機會，營運具有想像空間。

展望後市，法人認為，T-glass供應緊張情況恐延續至2026年上半年，加上AI與800G等高階應用需求續增，載板價格上行趨勢明確，南電全年營收可望年增逾25%，營運展望維持正向。

權證發行商建議，看好相關個股後市的投資人，可選價內外20%以內、距到期日逾90天的商品介入。