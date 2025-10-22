台光電、台燿 認購夯

今日主題 蘋果新機iPhone17銷售量加溫帶動股價勁揚，蘋果也發表搭載新一代M5晶片的產品，包含14吋的MacBook Pro、iPad Pro 11吋和13吋及Apple Vision Pro，相關供應鏈的台廠有望受惠，尤其股性較活潑的PCB族群最被關注，投資人可留意蘋概股相關權證布局時機。

台光電（2383）、台燿（6274）受惠AI伺服器帶動爆發性業績之外，來自蘋果相關產品需求也是重要的成長動力。權證發行商表示，在股市處於相對高檔之際，可運用相關認購權證以小搏大。

外資高盛於銅箔基板（CCL）產業報告表示，在高階AI伺服器驅動下，預期M9等級CCL，特別是Q-glass版本，將在明年下半年至2027年間加速被採用，帶動台光電與台燿成長。台光電M9等級CCL技術處於領先地位，是目前唯一達成的供應商，且為NVIDIA、Google、AWS等所有主要AI伺服器專案的合作夥伴。台燿專注於M7+等級的高速CCL材料，預期在AWS AI ASIC專案市占率將從原預估的10%至15%大幅提升至30%至35% 。隨著400G、800G交換器出貨量強勁增長，及參與其他雲端服務供應商（CSP）AI專案，有利長期營收動能 。

台光電受惠美系CSP等AI ASIC需求及800G市場滲透率逐漸上升，帶動高階CCL如M7、M8等拉貨力道。短期AI、800G需求延續，但美系CSP客戶AI ASIC平台逐漸進行世代轉換，預期2025年第4季營收較第3季持平。全年營收成長45%以上，法人對其維持正向看法。

台燿目前已取得大廠AI ASIC訂單，M8等級CCL已開始出貨，有助後續營收成長動能。泰國新廠7月開始投產，9月產能利用率已拉升至67%，明年第2季新產能開出後，有望進一步提升獲利。台燿於CSP大客戶下一世代ASICserver市占率可望穩定提升，另一CSP業者持續驗證，加上800G switch出貨量明顯增長，有利今年擴增的30萬張新產能，以及明年第2季末開始量產的另外30萬張產能逐步滿載，並使M8高階CCL占比持續提升，毛利率爬升可期。

權證發行商建議，看好蘋概供應鏈後市的投資人，可挑選價內外15%以內、有效天期90天以上的權證介入。