全民權證／南俊 押價內外10％

南俊國際（6584）今年第3季營收6.22億元，季增3.5%，年增27.3%，改寫單季營收歷史新高。展望後市，南俊已取得NVIDIA GB300伺服器推薦供應商資格，隨著供應鏈組裝狀況逐步轉順將有望成功切入。

同時，南俊也積極布局ASIC市場，預計今年下半年伺服器營收占比可望進一步拉高至55～60%，在伺服器營收持續提升以及新產品帶動之下，今年下半年毛利率持續優化。公司持續擴增伺服器滑軌產線，伺服器滑軌專用產線已於今年上半年擴增到七條，預期下半年還會再增加四至五條線，將推動後續營運成長動能。

權證券商建議，看好南俊國際後市股價表現的投資人，建議利用價內外10％以內、有效天期90天以上的權證介入。（群益金鼎證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）