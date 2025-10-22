全民權證／緯穎 選逾四個月

緯穎（6669）受惠於AWS Trainium 2出貨量優於預期，9月營收達863.2億元，月減10%、年增150%，為歷史第三高；前三季營收則創下歷來同期新高。

法人指出，GB200/300機櫃為第4季供應鏈主要營收動能，全球出貨量達1.1~1.3萬櫃，台廠有望受惠。展望第4季，緯穎開始小量產Trainium 2.5；此外Meta通用型伺服器需求優於預期以及AWS次世代ASIC價格提升，預估第4季營收仍將呈現季增。

緯穎為Meta和微軟主要伺服器ODM供應商，並成功打入亞馬遜供應鏈，市占率增長。預計在2025年至2027年，AI伺服器將分別貢獻緯穎營收的39%、45%和50%。

權證發行商建議，可買進價外20%至價內10%、有效天期120天以上的認購權證操作。（永豐金證券提供）

