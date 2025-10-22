快訊

雙普二會恐破局？ 川普：我不想浪費時間

回來了！坤達涉逃兵今晨返台 「未上銬」帶回永和分局協助調查

全民權證／緯穎 選逾四個月

經濟日報／ 記者徐牧民整理

緯穎（6669）受惠於AWS Trainium 2出貨量優於預期，9月營收達863.2億元，月減10%、年增150%，為歷史第三高；前三季營收則創下歷來同期新高。

法人指出，GB200/300機櫃為第4季供應鏈主要營收動能，全球出貨量達1.1~1.3萬櫃，台廠有望受惠。展望第4季，緯穎開始小量產Trainium 2.5；此外Meta通用型伺服器需求優於預期以及AWS次世代ASIC價格提升，預估第4季營收仍將呈現季增。

緯穎為Meta和微軟主要伺服器ODM供應商，並成功打入亞馬遜供應鏈，市占率增長。預計在2025年至2027年，AI伺服器將分別貢獻緯穎營收的39%、45%和50%。

權證發行商建議，可買進價外20%至價內10%、有效天期120天以上的認購權證操作。（永豐金證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

營收 緯穎

延伸閱讀

緯穎（6669）站上4千...外資喊6千來真的？專家「7分可信度」：不會自砸招牌

外資頻調目標價！緯穎首登4千元大關 創歷史新高、穩居股后寶座

台股「4千金」齊創高！緯穎攻4,130元天價 穩坐股后、拉近股王

台股市值衝上90兆元 台積電及大盤同步再創高

相關新聞

美股電子盤黑翻紅 台指期夜盤向上衝

台指期夜盤21日開盤後，在美中緊張關係趨於和緩，道瓊等美股電子盤由黑翻紅下，雖以27,826點、下跌5點開出後，一路走跌...

台指期 偏多架構不變

台指期昨（21）日呈開高震盪格局，盤中一度大漲超過200點，突破28,000點大關，終場上漲53點收27,833點，與現...

二檔保證金調高

臺灣期貨交易所於今（22）日調高華邦電期貨契約（FZF）及金居期貨契約（PQF）所有月份保證金適用比例為現行所屬級距適用...

期貨商論壇／黃金期 長線樂觀

金價上周飆升突破每盎司4,300美元關口，創下歷史新高，推動這波漲勢的主因包括最早的地緣政治緊張升級、美中貿易摩擦加劇、...

期貨商論壇／南亞科期 後市俏

南亞科（2408）受惠DRAM價格上漲與出貨量增加，提早獲利並成功扭轉連續11季的虧損局面，第3季稅後淨利15.63億元...

台光電、台燿 認購夯

蘋果新機iPhone17銷售量加溫帶動股價勁揚，蘋果也發表搭載新一代M5晶片的產品，包含14吋的MacBook Pro、iPad Pro 11吋和13吋及Apple Vision Pro，相關供應鏈的台廠有望受惠，尤其股性較活潑的PCB族群最被關注，投資人可留意蘋概股相關權證布局時機。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。