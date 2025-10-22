全民權證／華通 二檔活力旺

華通（2313）9月營收達74.92億元，較8月成長14.2%，較去年同期成長15.9%；前九月營收為549.79億元，年增4.5%。法人指出，隨著iPhone新機備貨量、訂單穩健成長，觀察到9月底拉貨動能明顯加速，主因銷售優於預期，旗艦款亦維持成長動能。

隨著華通於供應鏈中比重提升，第3季消費性產品稼動率已滿載，預期第4季將延續動能。

展望後市，法人認為，短期受惠iPhone拉貨動能優於預期，低軌衛星訂單持續放量，帶動HDI稼動率維持高檔。中長期則具備高階應用，舉凡如伺服器與Switch等的切入動能。

權證發行商建議，看好華通後市表現的投資人，可買進價內外15%以內、距離到期日120天以上的認購權證，參與偏多行情。（中國信託證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）