快訊

雙普二會恐破局？ 川普：我不想浪費時間

回來了！坤達涉逃兵今晨返台 「未上銬」帶回永和分局協助調查

全民權證／華通 二檔活力旺

經濟日報／ 記者高瑜君整理

華通（2313）9月營收達74.92億元，較8月成長14.2%，較去年同期成長15.9%；前九月營收為549.79億元，年增4.5%。法人指出，隨著iPhone新機備貨量、訂單穩健成長，觀察到9月底拉貨動能明顯加速，主因銷售優於預期，旗艦款亦維持成長動能。

隨著華通於供應鏈中比重提升，第3季消費性產品稼動率已滿載，預期第4季將延續動能。

展望後市，法人認為，短期受惠iPhone拉貨動能優於預期，低軌衛星訂單持續放量，帶動HDI稼動率維持高檔。中長期則具備高階應用，舉凡如伺服器與Switch等的切入動能。

權證發行商建議，看好華通後市表現的投資人，可買進價內外15%以內、距離到期日120天以上的認購權證，參與偏多行情。（中國信託證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

權證 華通

延伸閱讀

中華電續爭取Kuiper 簡志誠：盼頻譜政策清楚規劃

iPhone 17熱銷 蘋概PCB、光學股勁揚

把黃金變存摺！華南銀推雙幣別黃金帳戶　再抽iPhone手機

華通、臻鼎 四檔活跳跳

相關新聞

美股電子盤黑翻紅 台指期夜盤向上衝

台指期夜盤21日開盤後，在美中緊張關係趨於和緩，道瓊等美股電子盤由黑翻紅下，雖以27,826點、下跌5點開出後，一路走跌...

台指期 偏多架構不變

台指期昨（21）日呈開高震盪格局，盤中一度大漲超過200點，突破28,000點大關，終場上漲53點收27,833點，與現...

二檔保證金調高

臺灣期貨交易所於今（22）日調高華邦電期貨契約（FZF）及金居期貨契約（PQF）所有月份保證金適用比例為現行所屬級距適用...

期貨商論壇／黃金期 長線樂觀

金價上周飆升突破每盎司4,300美元關口，創下歷史新高，推動這波漲勢的主因包括最早的地緣政治緊張升級、美中貿易摩擦加劇、...

期貨商論壇／南亞科期 後市俏

南亞科（2408）受惠DRAM價格上漲與出貨量增加，提早獲利並成功扭轉連續11季的虧損局面，第3季稅後淨利15.63億元...

台光電、台燿 認購夯

蘋果新機iPhone17銷售量加溫帶動股價勁揚，蘋果也發表搭載新一代M5晶片的產品，包含14吋的MacBook Pro、iPad Pro 11吋和13吋及Apple Vision Pro，相關供應鏈的台廠有望受惠，尤其股性較活潑的PCB族群最被關注，投資人可留意蘋概股相關權證布局時機。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。