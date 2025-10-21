快訊

美股電子盤黑翻紅 台指期夜盤向上衝

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
示意圖。記者葉信菉／攝影
示意圖。記者葉信菉／攝影

台指期夜盤21日開盤後，在美中緊張關係趨於和緩，道瓊等美股電子盤由黑翻紅下，雖以27,826點、下跌5點開出後，一路走跌至27,805點，但在美股電子盤帶動，一路上衝至27,948點，雖受短多下車拖累，但在晚間9點左右，夜盤指數在27,893點、約上漲62點遊走。

美國總統川普指出，將於明年初訪問中國大陸，而大陸也正式回應，元首外交對中美關係發揮不可替代的戰略引領作用，兩國元首保持密切的溝通與交往下，市場以美中貿易關係有望趨於和緩中，美股電子盤反彈，其中，晚間9點時，道瓊由黑翻紅，那斯達克與標普在平盤遊走，而黃金大跌逾140美元，虛擬貨幣與美國十年期公債殖利率也走跌。

其中，台積電（2330）在夜盤交易9點時，在1,485元，上漲5元附近遊走，電子期上漲0.2%，半導體期上漲0.7%，中型100期貨指數上漲0.2%。

台股21日盤面各類股漲少跌多，指數終場上漲63點，收27,752點，其中，外資現貨賣超2.4億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單減少1,969口至23,282口；投信賣超39.3億元，自營商買超85.5億元，三大法合計買超43.7億元。

市場專家建議，就技術面來說，21日台股價漲量增，再創歷史收盤新高，KD高檔鈍化，但成交量尚未回到5日與20日均量之上，買盤不足下留上影線但仍收紅，後續成交量必須回到20日均量之上，才有機會攻上28,000點大關，波段支撐暫看10日線。

美股 台指期 台股 美國 期貨

相關新聞

台指期 外資樂觀布局 期貨商：短線利空已反映

台股昨（20）日呈開高走高格局，盤中以27,768點再創歷史新高，終場指數上漲386點收27,688點；台指期也同步走高...

期貨商論壇／台新新光金期 俏

台新新光金（2887）9月自結稅後純益75億元，為歷年新高，月增59.5%，年增468.1%；前九月合併稅後純益260....

期貨商論壇／原油期 保守看後市

美國能源資訊署最新數據顯示，截至10日當周，美國商業原油庫存增加350萬桶，遠高於市場預期值28.8萬桶的增幅，總量達到...

華通、臻鼎 四檔活跳跳

華通（2313）、臻鼎-KY（4958）陸續有新品推出上市，可望帶動業績表現；權證發行商表示，大盤近期氛圍佳，可挑槓桿較...

貿聯、勤誠 押寶逾80天

貿聯-KY（3665）、勤誠（8210）在後續業績成長性看佳之下，權證發行商表示，可挑價外15%以內、有效天期80天以上...

