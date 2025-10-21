美股電子盤黑翻紅 台指期夜盤向上衝

台指期夜盤21日開盤後，在美中緊張關係趨於和緩，道瓊等美股電子盤由黑翻紅下，雖以27,826點、下跌5點開出後，一路走跌至27,805點，但在美股電子盤帶動，一路上衝至27,948點，雖受短多下車拖累，但在晚間9點左右，夜盤指數在27,893點、約上漲62點遊走。

美國總統川普指出，將於明年初訪問中國大陸，而大陸也正式回應，元首外交對中美關係發揮不可替代的戰略引領作用，兩國元首保持密切的溝通與交往下，市場以美中貿易關係有望趨於和緩中，美股電子盤反彈，其中，晚間9點時，道瓊由黑翻紅，那斯達克與標普在平盤遊走，而黃金大跌逾140美元，虛擬貨幣與美國十年期公債殖利率也走跌。

其中，台積電（2330）在夜盤交易9點時，在1,485元，上漲5元附近遊走，電子期上漲0.2%，半導體期上漲0.7%，中型100期貨指數上漲0.2%。

台股21日盤面各類股漲少跌多，指數終場上漲63點，收27,752點，其中，外資現貨賣超2.4億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單減少1,969口至23,282口；投信賣超39.3億元，自營商買超85.5億元，三大法合計買超43.7億元。

市場專家建議，就技術面來說，21日台股價漲量增，再創歷史收盤新高，KD高檔鈍化，但成交量尚未回到5日與20日均量之上，買盤不足下留上影線但仍收紅，後續成交量必須回到20日均量之上，才有機會攻上28,000點大關，波段支撐暫看10日線。