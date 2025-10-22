期貨商論壇／南亞科期 後市俏

南亞科（2408）受惠DRAM價格上漲與出貨量增加，提早獲利並成功扭轉連續11季的虧損局面，第3季稅後淨利15.63億元，淨利率8.3%，單季每股盈餘為0.5元，2025年獲利有望由虧轉盈。

展望2026年，預估南亞科受惠CDP一般伺服器拉貨動能強勁，且MSFT伺服器Ice Lake平台仍有30%~40%仍以DDR4為主，整體市況供不應求，將使DDR4報價季增延續至2026年第2季；DDR5亦將受AI、一般伺服器需求強勁推動漲價，推升南亞科整體營運動能獲利。

由技術面看，南亞科自7月下旬至9月上旬以來歷經逾一個月橫盤整理築底，於9月5日收出長紅K，成功站上所有均線，帶動指數突破整理區間上緣，且成交量逐步放大，均線亦陸續翻揚形成多頭排列。

法人認為，受惠AI與一般雲端伺服器的需求預期將顯著推升DRAM市場，拉貨、報價動能有望延續至2026年，並且DDR4市占有望提升至超過20%，受產能利用率有望維持滿載下，建議長線仍以震盪盤堅格局樂觀看待南亞科期後市發展。（國票期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）