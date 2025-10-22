期貨商論壇／黃金期 長線樂觀

快訊

經濟日報／ 記者高瑜君整理
黃金示意圖。（路透）
黃金示意圖。（路透）

金價上周飆升突破每盎司4,300美元關口，創下歷史新高，推動這波漲勢的主因包括最早的地緣政治緊張升級、美中貿易摩擦加劇、美元走軟以及市場對聯準會（Fed）即將啟動降息的預期升溫。

此外，近期美國地區性銀行爆出貸款欺詐問題，重新引發市場對金融體系潛在風險的關注。此類事件提醒投資者，信用風險陰影仍未散去，避險需求仍然強勁。

國際金價在連續暴漲之後，市場短線情緒也出現明顯波動。17日黃金期貨觸及歷史高點每盎司4,392美元後迅速回落，當日收報4,267.1美元，下跌1.78%。主因是美國總統川普的發言緩解了避險需求。川普在公開場合表示，與中國官員的談判可能達成協議，並承認其提出的100%高額關稅是「不可持續」。此表態使市場對貿易前景的悲觀預期短暫降溫，也促使美元短線有支撐的效果，削弱黃金漲勢。

儘管短線上技術面顯示金價已進入超買區域，存在修正的風險且已有修正跡象，但從更長期視角來看，黃金的上行動能仍然保持樂觀。（永豐期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

