台指期 偏多架構不變

台指期昨（21）日呈開高震盪格局，盤中一度大漲超過200點，突破28,000點大關，終場上漲53點收27,833點，與現貨正價差80.59點，外資淨空單大舉減少1,969口，降至23,282口。期貨商表示，台股目前仍處多頭格局，可偏多操作。

在電子權值股漲勢延續，台股昨天開盤大漲，台積電（2330）一度上漲20元、創1,500元新高價，加上被動元件、AI供應鏈重拾漲勢，然而記憶體族群雖然休息，盤面類股健康輪動，終場指數上漲63點、收在27,752點。

期貨市場方面，台指期上漲53點，收27,833點，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少961口至2,020口，其中，外資淨空單減少1,969口至23,282口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少3,405口至46口。

元富期貨認為，台指期昨日呈開高震盪格局，盤中一度大漲超過200點、突破28,000點大關，不過，出現逢高賣壓，終場以黑K棒留上影線作收，結束日K連四紅。目前指數站穩在所有均線之上，且均線持續向上走升，多方架構明確，因此在跌破重要支撐月線以前，整體偏多架構不變。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，昨日10月第四周周三結算的大量區買權OI落在28,000點，賣權最大OI落在27,000點，月買權最大OI落在28,500點，月賣權最大OI落在20,000點，外資台指期買權淨金額3.15億元，賣權淨金額0.32億元。整體選擇權籌碼面偏多。

從技術面來看，28,000點成為短期主力觀察點，若能帶量站上，市場氛圍有機會再轉熱；若持續量縮盤整，也代表市場在等新的催化題材。