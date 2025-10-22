快訊

雙普二會恐破局？ 川普：我不想浪費時間

回來了！坤達涉逃兵今晨返台 「未上銬」帶回永和分局協助調查

台指期 偏多架構不變

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台指期昨（21）日呈開高震盪格局，盤中一度大漲超過200點，突破28,000點大關，終場上漲53點收27,833點，與現貨正價差80.59點，外資淨空單大舉減少1,969口，降至23,282口。期貨商表示，台股目前仍處多頭格局，可偏多操作。

在電子權值股漲勢延續，台股昨天開盤大漲，台積電（2330）一度上漲20元、創1,500元新高價，加上被動元件、AI供應鏈重拾漲勢，然而記憶體族群雖然休息，盤面類股健康輪動，終場指數上漲63點、收在27,752點。

期貨市場方面，台指期上漲53點，收27,833點，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少961口至2,020口，其中，外資淨空單減少1,969口至23,282口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少3,405口至46口。

元富期貨認為，台指期昨日呈開高震盪格局，盤中一度大漲超過200點、突破28,000點大關，不過，出現逢高賣壓，終場以黑K棒留上影線作收，結束日K連四紅。目前指數站穩在所有均線之上，且均線持續向上走升，多方架構明確，因此在跌破重要支撐月線以前，整體偏多架構不變。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，昨日10月第四周周三結算的大量區買權OI落在28,000點，賣權最大OI落在27,000點，月買權最大OI落在28,500點，月賣權最大OI落在20,000點，外資台指期買權淨金額3.15億元，賣權淨金額0.32億元。整體選擇權籌碼面偏多。

從技術面來看，28,000點成為短期主力觀察點，若能帶量站上，市場氛圍有機會再轉熱；若持續量縮盤整，也代表市場在等新的催化題材。

台指期 期貨 外資

延伸閱讀

台指期早盤強勁 盤中一度閃現28,000點、短多格局持續

台股早盤上漲逾170點再創新高 台積電開高5元、最高來到1,495有望創高

台指期 外資樂觀布局 期貨商：短線利空已反映

台指期短趨多頭 終場上漲455點收27,783點

相關新聞

美股電子盤黑翻紅 台指期夜盤向上衝

台指期夜盤21日開盤後，在美中緊張關係趨於和緩，道瓊等美股電子盤由黑翻紅下，雖以27,826點、下跌5點開出後，一路走跌...

台指期 偏多架構不變

台指期昨（21）日呈開高震盪格局，盤中一度大漲超過200點，突破28,000點大關，終場上漲53點收27,833點，與現...

二檔保證金調高

臺灣期貨交易所於今（22）日調高華邦電期貨契約（FZF）及金居期貨契約（PQF）所有月份保證金適用比例為現行所屬級距適用...

期貨商論壇／黃金期 長線樂觀

金價上周飆升突破每盎司4,300美元關口，創下歷史新高，推動這波漲勢的主因包括最早的地緣政治緊張升級、美中貿易摩擦加劇、...

期貨商論壇／南亞科期 後市俏

南亞科（2408）受惠DRAM價格上漲與出貨量增加，提早獲利並成功扭轉連續11季的虧損局面，第3季稅後淨利15.63億元...

台光電、台燿 認購夯

蘋果新機iPhone17銷售量加溫帶動股價勁揚，蘋果也發表搭載新一代M5晶片的產品，包含14吋的MacBook Pro、iPad Pro 11吋和13吋及Apple Vision Pro，相關供應鏈的台廠有望受惠，尤其股性較活潑的PCB族群最被關注，投資人可留意蘋概股相關權證布局時機。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。