期交所調高華邦電與金居期貨契約保證金比例

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
臺灣期貨交易所。圖／期交所提供
臺灣期貨交易所10月22日調高華邦電期貨契約(FZF)及金居期貨契約(PQF)所有月份保證金適用比例為現行所屬級距適用比例的1.5倍，這次調高是因為華邦電(2344)及金居(8358)分別經證交所及櫃買中心於10月20日公布為處置有價證券(處置期間為2025年10月21日至11月4日)，期交所依規定調高華邦電期貨契約(FZF)及金居期貨契約(PQF)所有月份保證金適用比例，自2025年10月22日(證券市場處置生效日次一營業日)一般交易時段結束後起實施，並於證券市場處置期間結束後，於2025年11月4日一般交易時段結束後恢復為調整前的保證金。

參照證券市場處置措施，調整期間如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易，則恢復日順延執行。

臺灣期貨交易所 契約

