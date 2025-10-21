台指期閃現28,000點後漲幅收斂 終場收27,833點、上漲53點

快訊

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導

台指期21日走高，開盤以27,900點開出，盤中一度閃現28,000點，終場收在27,833點，上漲53點，漲幅0.19%。

另外，台積電（2330）期收平盤1,485元，電子期上漲0.19%，中型100期貨上漲0.71%。

美股昨日呈現上漲，道瓊工業指數上漲515.97點，漲幅1.1%，報46,706.58點；標普500指數上漲71.12點，漲幅1.1%，報6,735.13點；那斯達克綜合指數上漲310.57點，漲幅1.4%，報22,990.54點。

台指期昨日開高走高，三大法人淨空單增加282口至2,981口，其中外資淨空單減少335口至25,251口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少46口至3,451口。

其中，外資現貨買超、期貨淨空單減少，自營商選擇權淨部位，目前略以買賣權作布局。近月選擇權籌碼呈現保守，賣權OI小於買權OI差距為六百餘口，買權賣權OI總量相當；周選擇權方面，賣權與較買權OI多1.7萬多口，呈現月選不明顯、但周選偏向樂觀方式布局。

