台指期早盤強勁 盤中一度閃現28,000點、短多格局持續

台指期早盤勁揚，開盤以27,900點開出，盤中一度閃現28,000點，法人表示，台股出現短多態勢，但下方支撐亦不差、且權值股表現優，短線後市以樂觀看待。

台指期昨日開高走高，三大法人淨空單增加282口至2,981口，其中外資淨空單減少335口至25,251口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少46口至3,451口。

其中，外資現貨買超、期貨淨空單減少，自營商選擇權淨部位，目前略以買賣權作布局。近月選擇權籌碼呈現保守，賣權OI小於買權OI差距為六百餘口，買權賣權OI總量相當；周選擇權方面，賣權與較買權OI多1.7萬多口，呈現月選不明顯、但周選偏向樂觀方式布局。

群益期貨表示，昨日外資期現貨樂觀布局，自營商選擇權呈現保守，月選保守、周選樂觀態勢，整體籌碼面樂觀格局；技術面上，台股出現短多態勢，但下方支撐亦不差、且權值股表現優，短線後市以樂觀看待。

法人指出，台股加權指數周一再創新高，目前技術面強勢，加上AI基礎建設強勁、美中關係緩和、立院通過普發現金一萬、本周TPCA展等利多因素有望帶動台股持續挑戰新高；惟目前與季線正乖離大，仍須提防行情波動。預期指數震盪盤堅、類股良性輪動，操作上建議穩健布局不追高。