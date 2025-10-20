美股電子盤、黃金高歌 台指期夜盤獨憔悴

台指期夜盤20日開盤後，雖在美國地區銀行爆雷事件逐漸平息，美股電子盤持續走揚中，以27,818點、上漲38點開出後，一路上衝至27,856點，突破現貨日盤27,768點歷史新高，但後續在追價無力中，盤勢由紅翻黑，一度下殺至27,703點，隨即止穩反彈，在晚間9點左右，夜盤指數在27,780點、約平盤附近遊走。

美股電子盤在美國總統川普表示對中國大陸的高關稅不可能持續，此外，也重申將於APEC與中國大陸領導人習近平會面，市場緊張氣氛消散下，特斯拉、超微（AMD）等科技巨頭同步反彈，道瓊、那斯達克、標普電子盤同步上漲，漲幅在0.2%~0.4%間，美國十年期公債殖利率在反應聯準會月底可能降息的市場預期中，回測4%整數大關，黃金價格再次強彈、重返4,300美元關卡，比特幣、乙太幣也反彈，但台指期夜盤表現相對弱勢。

其中，台積電（2330）在夜盤交易9點時，在1,485元，平盤附近遊走，電子期小漲近0.1%，半導體期下跌0.4%，中型100期貨指數平盤附近遊走。

台股20日盤面各類股漲少跌多，指數終場上漲386點，收27,688點，其中，外資現貨買超142.2億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單減少335口至25,251口；投信賣超28.6億元，自營商買超58.7億元，三大法合計買超172.2億元。

市場專家建議，就技術面來說，20日台股多方表態上攻，雖成交量能低於月均量，導致收漲個股家數略低於收跌個股，但以台積電為主的電子權值股漲勢未歇，盤中高點27,768點得以突破上周四高點27,732點，改寫歷史新高，延續短線創高走勢，接下來短多將向28,000點大關挑戰。