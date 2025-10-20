期貨商論壇／原油期 保守看後市

美國能源資訊署最新數據顯示，截至10日當周，美國商業原油庫存增加350萬桶，遠高於市場預期值28.8萬桶的增幅，總量達到4.238億桶；而美國每日原油產量上升至1,363.6萬桶，代表在需求復甦疲弱與供應維持高檔下，原油市場可能重新轉向供過於求的格局。

後續觀察重點可聚焦美國原油產量與庫存變化、及中國大陸與印度的進口需求變化，這些因素將成為未來原油期貨價格的關鍵驅動力。

近月來，國際能源總署亦多次警告，2025年全球油市的供應增幅正超過需求成長，全球原油庫存持續累積，市場出現潛在順差。非OPEC+產油國的產量增加，如美國、巴西及加拿大，使得整體供給基礎穩定而寬鬆。

地緣政治方面，即便俄羅斯受美國加強制裁、烏克蘭多次攻擊俄羅斯煉油設施，一度引發供應中斷憂慮，但實際影響逐漸下降；俄羅斯原油另尋出口於印度、中東轉運等灰色市場，同樣難長期推升價格。

雖短線消息面仍可能引發油價波動，但整體趨勢仍將回歸供需平衡與全球經濟基本面。隨著全球經濟動能放緩、主要國家庫存水位偏高，都將抑制油價上行空間。中長期而言，若OPEC+未採取更積極減產行動，或需求端未出現明顯回升，油價恐延續低檔區間震盪。（統一期貨提供）

