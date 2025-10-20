期貨商論壇／台新新光金期 俏

台新新光金（2887）9月自結稅後純益75億元，為歷年新高，月增59.5%，年增468.1%；前九月合併稅後純益260.4億元，續創歷年新高，年增56.3%，累計EPS 1.51元。

子公司方面，台新銀行受惠核心業務動能穩定發展，9月稅後純益19億元，前九個月稅後淨利154.6億元，年增10.7%。台新人壽9月稅後純益2.7億元，主因投資收益表現佳，挹注單月獲利。台新證券9月稅後純益2.4億元，年增、但月減，主因證券市場指數波動大，投資相關評價及處分利益減少。

新光人壽目前外匯準備金在充足水位，將以降低傳統避險支出為目標，動態調控避險比例及避險工具組合，保險本業方面持續累積CSM，聚焦外幣保單及價值型商品。

台新金與新光金合併為台新新光金控，總資產規模達8.3兆元，躋身為台灣第四大金控。證券業務方面，證券子公司經紀市占率將躍居全台第四大，透過整合集團資源、協同行銷與成本降低，提升獲利能力與永續成長動能。期貨業務方面，台新期貨將成為存續公司，市占率預估躍升至市場第五大。

台新、新光金控合併後可結合雙方資源，提供完整的期貨、選擇權商品，進一步擴大業務規模，投資人不妨留意台新新光金期（CMF）做相關操作。（群益期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。